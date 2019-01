Uhapšena kriminalna skupina koja je krijumčarila migrante iz Srbije u BiH

U Srbiji je uhapšeno šest članova organizirane kriminalne skupine, koja je u julu i avgustu prošle godine prokrijumčarila 42 migranata iz Srbije na teritorij Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske, saopćilo je srbijansko Tužilaštvo za organizirani kriminal.

Uhapšeni se sumnjiče da su od 17. jula do 28. avgusta prošle godine prokrijumčarili 42 migranata iz Srbije na teritorij BiH, Hrvatske i Mađarske, radi daljnjeg tranzita do neke od zemalja Europske unije.

Pripadnici organizirane kriminalne skupine koju je predvodio osumnjičeni S. A. krijumčarili su državljane Pakistana, Afganistana, Irana i Sirije na način što su, uz pomoć svojih veza sa stranim državljanima iz Pakistana, pronalazili migrante zainteresirane za odlazak u zemlje Europske unije, a zatim organizirali ilegalno prebacivanje stranih državljana iz Srbije na teritorij BiH, Hrvatske i Mađarske, a potom i prihvat na teritoriju Hrvatske i Mađarske radi daljeg tranzita migranata do neke od zemalja Europske unije.

“Imovinska korist koju su ostvarili članovi organizirane kriminalne skupine za izvršen tranzit migranata kretala se oko 700 eura po jednom migrantu, dok je organizator ostvarivao imovinsku korist u zasad neutvrđenom iznosu”, navodi se u saopćenju.

Prilikom pretresa kod osumnjičenih osoba pronađeno je i privremeno oduzeto više mobilnih telefona i SIM kartica.

Svi uhapšeni su uz kaznenu prijavu sprovedeni Tužilaštvu za organizirani kriminal u Beogradu, nakon čega će biti saslušani.