UKC Tuzla: Bolesnici koji boluju od epilepsije ne smiju biti stigmatizirani

Svjetski dan podrške oboljelim od epilepsije ili tzv. „Ljubičasti dan“, obilježava se svake godine 26. marta. Tim povodom, u UKC-u Tuzla, danas je održana konferencija, na kojoj su predstavljene aktivnosti koje će UKC Tuzla u narednom periodu provoditi, kako bi se javnost educirala o ovoj bolesti.

˝Ljubičasti dan˝ ili Svjetski dan podrške oboljelima od epilepsije obilježava se od 2008. godine, a u cilju podizanja svijesti o epilepsiji i ukazivanju na važnost upoznavanja sa osnovnim simptomima ove bolesti i načinima na koje se oboljelima može pomoći. Veliki problem u našem društvu, prema riječima doktorice Mirjane Vidović, predstavlja to što je ova bolest stigmatizirana i što se o njoj govori malo ili nikako.

„Ne znači da neko ko ima epilepsiju ne može biti zaposlen čovjek. Imate ljudi koji su imali dva napada, ali uz terapiju i redovne kontrole, nikada više nisu dobili napad. Dakle, jako je bitno pričati o ovome, da bi se ta stigma sa bolesti skinula, i da ne bi predtavljala problem ni nama niti onima koji imaju epilepsiju.“ – kazala je prof. dr. Mirjana Vidović, šefica Odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla.

U UKC-u Tuzla, ovaj dan se obilježava od 2012. godine. Niz je aktivnosti kojima UKC daje podršku oboljelima od epilepsije, a u koji su uključeni i studenti Medicinskog fakulteta, ali i učenici osnovnih i srednjih škola. Od prošle godine, uvedeni su i noviteti. Ljekarima Klinike za neurologiju, pridružili su se i neuropedijatri, ali i skoro svi kantonalni domovi zdravlja.

„Prošle godine smo imali organizovano predavanje, a i sad ćemo imati isto predavanje u Domu zdravlja Tuzla, vezano za epilepsiju, te ćemo na taj način dati neki vid podrške oboljelima od epilepsije. Ali, ne samo za „ljubičasti dan“ i 26. mart, nego svaki dan trebamo misliti na naše pacijente, a pogotovo na pacijente koje prati stigma, dakle oboljele od epilepsije.“ – kazala je prim.dr. Larisa Kovačević, šefica Odjeljenja opšte neurologije Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla.

Epilepsija se također, vrlo često javlja kod djece i čini 40 posto oboljenja u dječijoj neurologiji.

„Javlja se od same dojenačke dobi pa sve do 15-te godine života, odnosno to je period do koje mi vodimo pacijente kroz tu bolest. Nakon tog perioda predajemo ih neurolozima. Dijagnoza se u dječijoj dobi mora postaviti vrlo oprezno. Za postavljanje tačne i jasne dijagnoze treba jasna klinička slika i tačna dijagnostička obrada.“ – istakla je Amela Numanović, neuropedijatar.

Pod motom “Rušimo predrasude”, a povodom Dana podrške oboljelima od epilepsije 1. aprila na Trgu slobode u Tuzli bit će organizovan i “Ljubičasti bike dan”. Članovi biciklističkog kluba vozit će zajedničku vožnju ulicama Tuzle.

Obilježavanje ovog dana pokrenuto je 26. marta 2008. godine na inicijativu roditelja devetogodišnje Cassidy Megan, djevojčice oboljele od epilepsije. Djevojčica je zbog epilepsije imala ograničenja u svakodnevnom životu, a posebno neugodna iskustva za nju bila su stigmatizacija i izolacija. Potaknuta takvim osjećajima i željom da ljudi oko nje više znaju o epilepsiji, javno je istupila i pred cijelim svijetom izjavila da ima epilepsiju.