Ukoliko danas putujete u Sarajevo vozite oprezno, očekuju se gužve na svim prilaznim cestama u grad!

Na dionicama u višim planinskim predjelima srednje i istočne Bosne moguć je nailazak na raskvašen snijeg na kolovozu, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Posebno izdvajamo puteve na području Bjelašnice, Jahorine i Romanije.

Na ostalim putevima kolovoz je pretežno mokar ili vlažan. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, učestali su odroni zemlje ili kamenja. U zapadnim krajevima, vozače upozoravamo na mjestimično jake udare vjetra.

Zbog održavanja fudbalske utakmice između reprezentacija BIH i Belgije, danas se očekuje pojačana frekvencija vozila na svim prilaznim cestama Sarajevu, kao i u samom gradu. Zbog toga će danas od 14 do 21 sati za saobraćaj biti zatvorene ulice Zvornička (na dijelu od raskrsnice sa ulicama Put Mladih Muslimana-Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ulicom Hamdije Ćemerlića) i Topal Osman paše (na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Zvornička). Zbog velikog broja autobusa i putničkih vozila saobraćaj će biti usporen, a vozače upozoravamo i na povećan broj pješaka, posebno u dijelu grada gdje se igra utakmica (Grbavica).

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova, aktuelna je na magistralnom putu M-5 Sarajevo-Pale u tunelu Kalovita Brda. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija obilaznicom u neposrednoj blizini tunela.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

U toku su radovi u Hrvatskoj na GP Stara Gradiška-Bosanska Gradiška, zbog čega je tokom dana moguće sporije saobraćanje, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.