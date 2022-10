Ukoliko se na poveća procijepljenost, FBiH mogla bi pogoditi epidemija ospica

Zbog niske stope procijepljenost djece, Federacija BiH uskoro bi se mogla suočiti s novim epidemijama, posebno ospica, zbog čega se razmišlja i o uvođenju drugih mjera koje bi roditelje trebale dodatno motivirati da cijepe svoju djecu.

– Nažalost, pandemija covida-19 uticala je i na cijepni program, odnosno, stope obaveznog cijepljenja za redoviti dječiji program su pale, pogotovo u određenim dijelovima. To je nešto što stvara ugrozu od novih epidemija, posebno epidemija morbila u FBiH i zbog toga se mi toplo nadamo da ćemo uskoro morati primijeniti dodatne mjere motivacije roditelja, što pravno, što različitim drugim sredstvima kako bi djeca bila cijepljena i na taj način zaštićena – kazao je za Fenu direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić.

Dodao je kako će sve to što je propušteno zbog covida i zbog cijelog niza drugih razloga morati biti nadoknađeno.

Naravno da ćemo morati u budućnosti nastaviti nadoknađivati to i tek sada nam slijedi jedan veliki posao kada zdravstvene ustanove praktično normalno funkcioniraju, odnosno, otvorene su majkama, očevima, babama, djedovima da dovedu svoju djecu i da na taj način nastavimo tamo baš gdje smo stali sa cijepljenjem – naglasio je.

Kod obaveznog kalendara cijepljenja, kaže Skočibušić, nastoje dosegnuti 95 posto procijepljenosti određene populacije kako bi ona bila zaštićena kolektivnim imunitetom.

– Nažalost, nekada smo dosezali stope 93 i 94 posto, a danas su te stope značajno niže. Ukoliko se potrudimo mislim da ćemo ipak moći to sustići i u narednih nekoliko godina barem vratiti dio onoga što smo nekada ostvarivali – istakao je.

Po njegovom mišljenju, ako to uradimo stanje će biti puno bolje.

– Nažalost, mi danas imamo i odljev djece, smanjeni prirast i mnoge izazove koji su upravo vezani uz zdravstveni sistem – kazao je.

Dodao je kako stopa procijepljenosti nije ista za sva cjepiva te da smo najugroženiji od morbila, javlja Fena.

– Procijepljenost ovisi od cjepiva do cjepiva, a najlošija je kod cijepljenja protiv morbila, parotitisa i rubeole. To je tradicionalno najniža stopa procijepljenosti, ali na to se fokusiramo jer upravo smo od morbila najugroženiji – istakao je je ministar.