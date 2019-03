Ulaganje u sport u Tuzli: Šta će ove godine biti urađeno na stadionima?

Fudbalski klub Sloboda ove godine obilježava stogodišnjicu svoga postojanja. Njihova historija kreće još od daleke 1919. godine, a od tada do danas zabilježili su brojne uspone i padove. Ipak, trenutno stanje u klubu nije dobro jer je i sport, kolokvijalno kazano, žrtva neuređenog sistema – stava je trenutni predsjednik kluba.

”Imamo sada ovdje slučaj da igramo Premijer ligu, a da nije isti tretman za sve klubove.. Klubovi u RS-u daju doprinose 20%, a mi ovdje na svoje fudbalere u FBiH plaćamo 71%. To nema veze sa vezom ne može tako jer mi nismo ravnopravni u tom dijelu,” rekao je Senad Mujkanović, predsjednik FK Sloboda. Zbog toga, ali i zbog mizernih ulaganja u sport trpi čitav kolektiv . No, određeni pomak naprijed najavljen je za ovu godinu. Tako će pola miliona maraka biti implementirano u infrastrukturu stadiona Tušanj. Najavljeno je, između ostalog, i renoviranje atletske staze i svlačionice za omladinski pogon. ”I plus jedna dodatna prostorija da postavimo Tuzla Citiju jednu prostoriju gdje bi mogli da rade brifinge pred utakmicu da se odvoje od Slobode. Mislim teško je kad su press konferencije moraju se pomjerati stvari, a ovako će im dobro doći da imaju svoju prostoriju. Ako ne bude problema to bi moglo sredinom ove godine sve da se završi i da bude sve gotovo,” kazao je Dževad Šećerbegović, direktor JU Gradski stadion Tušanj.

Tako će stadion Tušanj biti donekle renoviran, iako to i dalje neće biti na nivou očekivanog. U prošloj godini iz gradskog budžeta za JU Gradski stadion Tušanj izdvojeno je oko 246 hiljada KM, dok je u Nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu planirano oko 665 hiljada KM za sport i rekreaciju. Ipak, ovakva izdvajanja, dosadašnje iskustvo je pokazalo – nisu dovoljna! Tako klub koji bilježi svoju stotu godišnjicu još uvijek nema stadion na kojem bi mogao igrati evropske utakmice.

Osim historijskog velikana Slobode, Tuzla je u prethodnom periodu dobila i drugog premijerligaša; Tuzla City. Klub je u privatnom vlasništvu i zbog toga funkcioniše izdvajanjima vlasnika kluba, a bez pomoći i finansijske injekcije iz kantonalnog ili gradskog budžeta. Da bi poboljšali uslove u kojima rade u klubu su odlučili rekonstruisati teren u Simin Hanu.

”Kao što vidite, mi smo ovdje došli 2012. godine tada je bila obična ograda i livada dosta novca je uloženo, oko 1,7 miliona do 2 miliona KM. Mi smo jednom radili ovaj teren, zidove… Sada ovaj projekat umjetne trave košta negdje oko 500.000 KM,” objašnjava Almir Husić, sportski direktor FK Tuzla City.

No, stadion u Simin Hanu i dalje neće ispunjavati uslove za igru u Premijer ligi, pa će dva tuzlanska premijerligaša i u narednom periodu igrati na istom stadionu. Ovakva ulaganja olakšat će treninge omladinskim selekcijama kao i prvom timu. U konačnici, ovo je sigurno pomak u odnosu na prethodne godine, ali i dalje, saglasni su i u jednom i u drugom klubu; igrači igraju na lošim terenima!