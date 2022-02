Umihanić: Vlade na svim nivoima moraju zaštiti građane od moguće nestašice

Invazija Rusije na Ukrajinu će imati značajan utjecaj na ekonomska kretanja u BiH kako direktno tako i indirektno – smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Bahrija Umihanić.

On je mišljenja da će indirektno utjecaj uslijediti zbog nametanja ekonomskih sankcija EU i SAD prema Ruskoj Federaciji, što će dovesti do prekida lanaca opskrbljivanja i uzrokovati povećanje cijena, a prije svega plina, nafte, pšenice, a moguće su i nestašice.

-Sve će ovo utjecati na rad kompanija u zemljama EU s kojima surađuju kompanije iz BiH. Međutim, nije sve tako crno jer svaka kriza stvara i prilike. Sigurno će invazija Ruske Federacije na Ukrajinu otvoriti nove mogućnosti za neke bosanskohercegovačke kompanije u smislu da će one svojim proizvodima i uslugama popunjavati novonastali ‘gap’ kao što se to desilo i u uslovima pandemije kada je došlo do prekida lanaca opskrbljivanja s Kinom – ističe Umihanić u izjavi Feni.

Kaže da bi bilo dobro kada bi se posljedice agresije na Ukrajinu ograničile samo na ekonomsku krizu. Položaj naše zemlje je, dodao je, specifičan, te zahtijeva visok stepen mobilizacije svih relevantnih aktera društva, prije svega političara, intelektualaca i privrednika.

– Prekid lanaca opskrbljivanja mogao bi dovesti do nestašica roba, dodatnog iseljavanje stanovništva, pada ekonomske aktivnosti i u konačnici do još većeg siromaštva. Stoga bi bilo važno da vlade na svim nivoima u BiH, a posebno kantonalne i Vlada FBiH poduzmu konkretne mjere za zaštitu stanovništva, kako ekonomske tako i sigurnosne – rekao je Umihanić.

Energetska ovisnost najvećeg broja zemalja EU, a posebno njene najrazvijenije članice dodatno će utjecati na povećanje cijena svih proizvoda bilo da su namijenjeni za industrijsku ili krajnju potrošnju. Posljedično će cijene energenata, smatra Umihanić, rasti i u BiH, a njihov rast može utjecati i na porast cijena električne energije što bi dovelo do lančanog povećanja cijena i vjerojatno visoke inflacije.

– Imajući u vidu da su Ukrajina i Mađarska žitnice Europe, da će doći do smanjenja proizvodnje strnih žita u Ukrajini neminovno će zbog smanjenja ponude doći do povećanja cijena pšenice, ali i drugih žitarica koje se koriste kao stočna hrana što će dovesti do povećanja cijena mesa i mesnih prerađevina. Očekivani rast cijena obavezuje vlade kantona i Vladu FBiH da izrade adekvatne programe mjera kojima će osigurati dostatne količine životnih namirnica po prihvatljivim cijenama – ističe Umihanić.

RTV Slon/FENA