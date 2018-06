Univerzitet u Tuzli: Objavljen konkurs za upis studenata, poznat i datum prijemnog ispita

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini u Univerzitet u Tuzli.

Konkrus za prvi upisni rok vršit će se od 16.06. do 28.06. ove godine, a prijemni ispit održat će se 03. jula.

Novost je, da je, u odnosu na prošlu godinu, ove godine prijemni ispit eliminatoran.

PRVI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta

– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine;

– prijemni ispit održaće se 03.07.2018. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2018. godine, a konačna 06.07.2018. godine;

– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018.

godine.

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:

– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 28.06.2018. godine;

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 02.07.2018. godine u 10,00 sati;

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 03.07.2018. godine u 15,00

sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.07.2018. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.07.2018. godine, a konačna 09.07.2018. godine;

– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018.

godine.

DRUGI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:

– podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;

– prijemni ispit održaće se 04.09.2018. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;

– upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:

– podnošenje prijava vršiće se od 22.08. do 31.08.2018. godine;

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.09.2018. godine u 10,00 sati;

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 04.09.2018.godine u 15,00

sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.09.2018. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.09., a konačna 10.09.2018. godine;

– upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.

Sve ostale detelje, vezane za upis na neki od fakulteta Univerziteta u Tuzli, pogledajte ovdje.