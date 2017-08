UO FK Sloboda: Alić podnio ostavku, Mujkanović podržava Jagodića

Upravni odbor Slobode ostao je bez jednog veoma bitnog člana. Riječ je o Mensuru Aliću, vlasniku Mesne industrije „Menprom“ iz Gornje Tuzle, koji je ostavku podnio prije mjesec dana.

– Da sam znao da je u Slobodi ovoliko problema i dugovanja, ne bih se prihvatio ovog posla. Praktično više vremena provodim rješavajući probleme Slobode nego u svojoj kompaniji – više puta je izjavio Alić.

Dodao je da čeka sjednicu klupske skupštine kako bi ga razriješili članstva u UO.

Upravni odbor kluba duže se nije sastao, a Fena saznaje da bi se članovi trebali okupiti za dva dana, dok se iz Italije vrati član Nermin Čolić.

– Ni ja nemam sve informacije o tome šta se događa u klubu. Znam da je Alić podnio ostavku. Pokušao sam ga odgovoriti rekavši da ako treba ići onda da to uradimo svi. Sada je ekipa u maloj rezultatskoj krizi i javljaju se dušebrižnici koji znaju ko bi Slobodi donio boljitak – kazao je za Fenu predsjednik UO Senad Mujkanović.

Sloboda je u šest kola osvojila pet bodova i to je u povijesti kluba jedno od najslabijih otvaranja sezone.

– U Zenici smo imali pobjedu u ruci i sve bi izgledalo drukčije da smo osvojili tri boda. Još ne vidim razloga za paniku. Pa ni Sarajevo nema više bodova. Eto sada su doveli Husrefa Musemić, a zar treba poslije dva – tri neuspjeha mijenjati trenera!?

Slobodin cilj za ovu sezonu bio je ponovo Liga 6, a „crveno-crni“ su sve bliže Ligi za opstanak, mada do kraja prvenstva ima još dosta da se igra.

Mujkanović ne zna kako razmišljaju ostali članovi Upravnog odbora, a što se njega tiče, kaže:

– Jagodić ima moju podršku, a za par dana ću saznati šta o radu stručnog štaba misle ostali članovi UO. Hoću da kažem da Jagodić sprovodi naš dugoročni program. Imali smo malo nesreće, ali niko nas, osim možda Zrinjskog, nije nadigrao. Rezultatska kriza postoji, ali sve nije strašno kako se piše u medijima – mišljenje je predsjednika UO Slobode.

Navodi da je njegov cilj finansijski stabilna Sloboda, te promoviranje mladih igrača iz vlastitog pogona, a iz toga će proizaći i rezultati. Ne odstupa se, kaže, ni od projekta vezanog za obilježavanje 100-godišnjice kluba, kada će se pokušati stvoriti ekipa spremna da „napadne“ prvu titulu prvaka BiH.

– Ponavljam da je moj cilj vođenje kluba poštujući zakonske i druge propise. Kao predsjednik, radije ću raditi da za mandata smanjimo dugove nego da budemo dobri na tabeli uz kupovanje bodova i slične rabote. Ja tako raditi neću – zaključio je Mujkanović.