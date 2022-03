Upaljen crveni meteoalarm zbog obilnijih padavina – Ni početak aprila ne donosi visočije temperature

U proljeće i ljeto glavni izvor vitamina D jeste izlaganje suncu. No, osim što je zdravo, sunce nam donosi i bolje raspoloženje, a građani naše zemlje itekako su ga se uželjeli nakon nekoliko mjeseci izrazito niskih temperatura.

Međutim, ako je suditi po najavama meteorologa slijedi nam period padavina, a na ponovno uživanje u suncu morat ćemo pričekati do sredine aprila. Kišu će pratiti i niske temperature, a Federalni hidrometeorološki zavod za pojedine dijelove Bosne i Hercegovine izdao je i upozorenje najvišeg nivoa zbog prognoziranih obilnijih padavina.

“Vrijeme kada se nepogode očekuju su od 30. marta u 21 sat do 31. marta do 23 sata”, istakao je Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ BiH.



Iako će obilne padavine zaobići Tuzlanski kanton, ni početak aprila nam neće biti dovoljan izvor vitamina D. U prvih deset dana najavljene su padavine širom Bosne i Hercegovine, nakon čega će doći do stabilizacije vremenskih prilika i povratka proljetnog vremena.

“U pogledu temperatura zraka u narednih nekoliko dana doći će do pada temperatura zraka pogotov onih dnevnih vrijednosti. Kada su u pitanju jutarnje temperature bit će od tri do pet u Bosni, u Hercegovini do 8 stepeni, u Bosni između 10 i 12 stepeni kada je u pitanju dnevna maksimalna temperatura, a u Hercegovini do 17. Nakon desetog aprila očekujemo porast temperatura zraka koji će se vratiti u okvire uobičajenog proljetnog vremena”, kazao je Bakir Krajinović, meteorolog FHMZ BiH.



Dobra vijest za poljoprivredne proizvođače jeste da u narednom periodu nema opasnosti od pojave jačeg proljetnog mraza. Prognozirane padavine djelimično će popraviti stanje vlažnosti tla, što bi trebalo omogućiti kvalitetniju predsjetvenu pripremu.