Upaljen žuti meteoalarm za područje Tuzle zbog obilnih padavina

Federalni hidrometeorološki zavod za subotu je za područje Tuzle izdao žuto upozorenje zbog obilnih padavina. Za područje Tuzle obilne padavine prognozirane su tokom cijelog dana, navedeno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Očekivana količina padavina je između 20 i 40 l/m2.

Također, upaljen je i žuti meteoalarm zbog grmljavine koja je prognozirana od 12:00 do 23:59 časova, te se upozoravaju građani da budu posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni, a moguće su i smetnje u vanjskim aktivnostima.

Danas će u našoj zemlji prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom na sjevernu i sjeveroistoku Bosne. Poslije podne i tokom noći pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjet slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 28 °C.