UPFBiH organizira Dan poslodavaca: Nagrada za najboljeg menadžera u FBiH„Emerik Blum“

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organizirat će 29. maja 2020. godine Dan poslodavaca i svečanu dodjelu nagrade najboljem menadžeru u FBiH za 2019. „Emerik Blum“ – onom koji pomjera granice. Radi se o projektu kojeg je UPFBiH razvijalo protekle dvije godine s ciljem promocije poduzetništva, menadžmenta i poslovnih ljudi koji stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, izvoze, pomjeraju granice mogućnosti.

Generalni pokrovitelj manifestacije je Vlada Federacije BiH, a u toku su završne aktivnosti na potpisivanju ugovora o direktnom televizijskom prijenosu ceremonije dodjele nagrade sa BHT1.

„Organiziranjem Dana poslodavaca i dodjelom nagrade „Emerik Blum“ želimo odati priznanje poduzetništvu i poduzetnicima u FBiH. Emerik Blum kao simbol vizionarstva, poduzetništva i menadžmenta na našim prostorima je ime koje obavezuje da pokušamo barem dijelom razvijati poslovanje na način kako je on to radio. Svi smo itekako svjesni poslovnog okruženja u kojem poslodavci rade, ali je s druge strane nesporna činjenica da posljednjih godina svi ekonomski parametri, od javnih prihoda, proizvodnje, izvoza, rastu – a najveće zasluge za to pripadaju poslodavcima iz realnog sektora“, istaknuo je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Planovi UPFBiH su da se ove godine dodijeli nagrada najboljem menadžeru FBiH, a već naredne godine dodjeljivale bi se dvije nagrade – jedna za najboljeg menadžera BiH, a druga za najboljeg menadžeraregiona. Uskoro će biti pokrenuta procedura kandidiranja najboljih menadžera u FBiH koja će biti javna.

„Metodologija dodjele nagrade podrazumijeva tri faze. U prvoj fazi će udruženja, razvojne i lokalne agencije, organizacije, kompanije i građani moći kandidirati menadžere i kompanije za koje smatraju da svojim radom pomjeraju granice mogućnost. Na osnovu propisanih kriterija će se definirati koje kompanije, odnosno, menadžeri ispunjavaju uslove za uži izbor. Stručni žiri u čijem sastavu je 16 članova iz akademske i poslovne zajednice odabrat će, opet na osnovuutvrđenih kriterija, deset poslodavaca koji su pokretači razvoja, napretka, inovativnosti, vizionarstva, itd. Između deset kandidata stručni žiri će sistemom bodovanja, na osnovu propisanih kriterija, izabrati najboljeg menadžera Federacije BiH za 2019. godinu“, kazao je prof.dr. Vjekoslav Domljan, autor metodologije i predsjednik stručnog žirija za dodjelu nagrade „Emerik Blum“.

Nagrada ima i svoj simbolični, novčani dio u iznosu od 10.000 KM, ali će se sa svim finalistima prije konačnog izbora potpisatiizjava kojom će se svako od njih, ukoliko pobijedi, odreći novčanog dijela nagrade u korist humanitarnih, obrazovnih, sportskih ili nekih drugih organizacija i pojedinaca.

„Osim ekonomskih faktora koji se tiču prometa, prihoda i dobiti, u kriterijima će se posvetiti pažnja i inovativnosti i konkurentnosti kompanije, radu u skladu sa ekološkim standardima, ekonomska i socijalna održivost kompanije, privrženost društvenoj zajednici, filantropizam, odnosu prema uposlenicima, saradnji i djelovanju u lokalnoj zajednici…“, istaknuo je Domljan.