Upis djece u osnovne škole na području TK trajat će do devetog marta

Radosni mališani jutros su zajedno sa svojim roditeljima krenuli prema osnovnim školama kako bi izvršili upis u osnovnu školu, obzirom da je u skladu sa Zakonom osnovno obrazovanje obavezno. Sve škole pripremile su se za svečani čin i sa radošću očekuju i primaju svoje buduće učenike. Roditelji zajedno sa djetetom u školu dolaze sa potrebnom dokumentacijom koju čine potvrda iz CIPS-a, rodni list i ljekarsko uvjerenje gdje se kroz neobavezan razgovor sa djetetom procjenjuje njegova psiho-fizička zrelost.

„ Pripremili smo evo jednu lijepu prostoriju prijatnu za boravak djeteta, pošto je to prvi kontakt i sustret djeteta sa školom, imamo upitnik i test predznanja, na koja djeca odgovaraju i kroz jedan razgovor, s njima mi procjenjujemo njihovu psiho-fizičku zrelost, takođe imamo upitnike i za roditelje kroz koje saznajemo informacije o razvoju djeteta.“ kazala je Mevlida Nukanović, pedagogica i predsjednica Komisije za upis djece u prvi razred u OŠ Brčanska Malta.

Svi mališani moraju proći i obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja. Ove godine taj obavezan vid predškolskog odgoja za djecu u godini pred polazak u školu počet će drugog aprila i trajat će 150 nastavnih sati. Nastava ovog vida obrazovanja bit će organizovana u 85. osnovnih centralnih i područnih škola, između ostalog i u OŠ Brčanska Malta.

„Također moram naglasiti da smo mi pripremili sve za organizaciju posebnog programa nastave. Taj poseban vid programa planiramo realizirati od drugog aprila do dvanaestog juna, tako je planirano u svim osnovnim školama, a u našoj školi se planira, organizacija jednog takvog odjeljnja od tridesetak učenika.“ ističe Mirsudin Pačariz, direktor OŠ Brčanska Malta.

Kako kaže direktor OŠ Brčanska Malta ove godine očekuju da upišu sedamdeset novih prvačića, odnosno tri nova odjeljenja. Ukoliko djeca ne stanuju na nekom školskom području a roditelji žele da njihovo djete pohađa baš tu određenu školu, roditelji su dužni da Ministarstvu obrazovanja podnesu zahtjev za prebacivanje djeteta u drugu OŠ. Takođe ukoliko na upis dođu djeca koja će do kraja tekuće godine napuniti šest godina života i školska komisija procijeni da je to djete spremno za upis u prvi razred osnovne škole, tada škola može tražiti saglasnost od Ministarstva obrazovanja da to dijete bude upisano u prvi razred iako nema napunjenih šest godina života. U sladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju zvanični upisni rok djece u prvi razred osnovne škole trajat će do devetog marta tekuće godine.