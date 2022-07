Upitno da li će u ovom sazivu biti završena zakonska procedura za smanjenje akciza na gorivo

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u prvom čitanju podržao izmjene Zakona o akcizama u BiH, kojim se predviđa ukidanje akciza na naftne derivate na šest mjeseci.

Tim zakonskim rješenjem predviđena je mogućnost da Vijeće ministara BiH po isteku tog roka produži njegovu primjenu za još tri mjeseca. Da bi akcize bile ukinute trebaju biti prihvaćene i u drugom čitanju i treba da prođe još jedno razmatranje u Domu naroda.

Delegat Kluba Hrvata Zlatko Miletić je u izjavi novinarima nakon sjednice kazao da ohrabruje činjenica da će zakon imati dejstvo najmanje šest mjeseci.

Na pitanje novinara kada bi se moglo dogoditi glasanje u drugom krugu odnosno kada bi građani mogli očekivati niže cijene goriva, kazao je da o tim, kako ih je nazvao, tehničkim detaljima nije dobro informiran, ali smatra da je važno da će sniženje cijena biti između 0,30 i 0,40 KM.

Ističe da ostaje otvoreno pitanje šta se radi s novcem od akciza jer je u proteklih nekoliko godina više milijardi prikupljeno tim putem i niko nije dobio transparentne izvještaje.

Delegat Kluba Srba Mladen Bosić (SDS) kaže da političke stranke razvlače donošenje odluka koje bi bile u korist građana i da u skladu s dosadašnjom praksom akcize neće moći biti ukinute do novog saziva Parlamentarne skupštine BiH.

– Činjenica da je prošlo 140 dana od usvajanja u Predstavničkom domu Zakona o akcizama i da je danas tek u prvom čitanju prošao jasno govori da će doći do odlaganja, odnosno da će to visiti do idućeg saziva parlamenta koji će biti formiran nakon izbora 2. oktobra – dodao je Bosić.

Također, ističe da je amandmanska faza neizvjesna i da pretpostavlja da je današnja bila posljednja sjednica Doma iako postoje tvrdnje da će ih biti još, jer se u septembru ne zakazuju sjednice budući da tada počinje predizborna kampanja.

O Zakonu o akcizama oglasila se i delegatkinja Kluba Srba Dušanka Majkić (SNSD) kazavši da bi naredna sjednica trebala biti do kraja augusta kada bi se u drugom čitanju raspravljalo o tom zakonu, ali je prije toga potrebno da Komisija zasjeda i da usvoji amandmane na taj, kako ga je nazvala, najlošiji zakon koji je došao u parlament.

– U Zakonu je izraženo očekivanje da Vijeće ministara vrši zakonodavnu funkciju. U tekstu se kaže da je ukidanje akciza na šest mjeseci, pa bi onda Vijeće ministara to produžavalo, a oni nemaju nadležnost da mijenjau zakone – dodala je Majkić.

Najavila je da će na zakon uložiti amandmane koji će, tvrdi, napraviti red u tom zakonu, jer je suština zakona da se uvodi vremenski okvir nakon čega se vraća na stanje kako piše u zakonu.

– Ne nestaje taj član koji je osnovna odrednica zakona. Utvrđuje mu se rok trajanja nakon čega se ponovo vraća na stanje u skladu s tržišnim uvjetima što znači da samo parlament može to promijeniti – kaže Majkić.

Izmjene Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čijim usvajanjem bi gorivo u našoj zemlji značajno pojeftinilo. Predstavnički dom 9. marta usvojio je po hitnom postupku izmjene tog zakonskog rješenja čiji su predlagači poslanici Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

Magazinović kazao je danas novinarima da se nada da je svima jasno da ovo nije pitanje od značaja ni za jedan entitet ni za jedan narod nego za svakog čovjeka u BiH budući da se ne govori smo o tome da će gorivo biti jeftinije nego i da će biti značajno niže cijene proizvoda i usluga u čije formiranje cijene ulazi cijena goriva.

– Primjeri iz regije gdje su ove mjere uvedene pokazuju da to u potpunosti ima smisla – kaže Magazinović.

Izmjenama Zakona, kada se završi parlamentarna procedura, akcize za naftne derivate, dizel gorivo, plinska ulja, petrolej, benzin, lož ulje, tečni naftni plin za pogon motornih vozila te biogoriva bi iznosile nula KM. Akcize se ne bi naplaćivale šest mjeseci, a izmjenama zakona ostavljena je i mogućnost da Vijeće ministara BiH svojom odlukom produži primjenu takve mjere za još tri mjeseca.

RTVSlon/Fena