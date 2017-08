Upozorenje: Narednih deset dana ekstremno visoke temperature zraka

Simulacija temperatura zraka u narednim danima prema prognostičkom modelu GFS i WRF-NMM ukazuje da predstoji deset veoma toplih dana.

Količina padavina će u tom periodu biti neznatna, jer se u narednom periodu očekuje sunčano vrijeme i uglavnom bez padavina. Za najveći dio Bosne i Hercegovine od srijede 2. augusta, će na snazi biti crveno upozorenje, što podrazumijeva da je vrijeme izrazito opasno. Iznimno intenzivan metorološki događaj je prognoziran.

Zbog visokih vrijednosti temperatura zraka štete i nezgode su moguće na velikom području, a postoji opasnost i za ljudske živote.

Temperature zraka u periodu od 1.08. do 10.08. će biti iznimno visoke. Jutarnje temperature će se kretat od 17 do 23, na jugu do 25 stepeni. Najviše dnevne temperature će biti uglavnom između 34 i 40, na jugu i sjeveru zemlje do 43 stepena.

U nekim dijelovima temperature zraka i tokom noći neće padati ispod 20 stepeni (Hercegovina i sjever Bosne). Nešto blaži pad temperatura zraka prognozira se 9. augusta a i slabije padavine krajem dana i u večernjim satima

– U skladu sa prethodno navedenim, dužni smo informirati javnost i sve državne institucije o vremenskim prilika sa kojim će se Bosna i Herecegovina suočiti u narednom periodu. Stoga sugeriramo javnosti da slijede naredbe i savjete od državnih tijela (Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, FUCZ), saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi FENA.