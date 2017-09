Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila novi zakon o PDV-u

Već više od godinu dana problematizira se izmjena postojećeg zakonskog rješenja o porezu na dodanu vrijednost u BiH. Dosadašnja priča uskoro bi mogla dobiti svoj epilog. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predložila je potpuno Novi zakon o PDV-u u BiH, jer je postojeći, koji se primjenjuje od 2006.godine zastario.

„U proteklom periodu je zaista došlo do bitnih promjena pogotovo kada je u pitanju oporezivanje usluga i praktično naš Zakon koji se primjenjuje nije usklađen sa evropskim legislativama, tako da smo mi odlučili da napravimo potpuno novi Prijedlog zakona i sve tehničke detalje uskladimo sa direktivom EU“, pojašnjava Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Izmjene zakona o PDV-u s nestrpljenjem su dočekali privrednici, jer je jedan od prijedloga na kojem su insistirali uvođenje sistema plaćanja PDV-a od privrednika tek kada oni naplate fakture koje su izdali kupcima, a ne samo po izdavanju te fakture kako je to do sada bio slučaj. No, u novom zakonskom rješenju stručnjaci UIO zanemarili su prijedloge privrednika.

„Mi se nismo, doticali oko rokova za plaćanje nismo se doticali stope pdv-a već smo sve to ostavili kao u starom Zakonu“, tvrdi Kovačević.

No, još uvijek sve nije izgubljeno, kada su u pitanju zahtjevi privrednika, jer ovaj zakon u kojem god obliku i tekstu izađe iz UIO mora proći parlamentarnu proceduru.

„Ono što će se dalje desiti to se dešava na Upravnom odboru, to se dešava u Savetu ministara i to se dešava u Parlamentu BiH, na što mi kao Uprava nemamo uticaj. Mi isključivo provodimo Zakon, mi smo napravili taj prijedlog, a kakav će on u konačnici biti usvojen, nažalost ne ovisi od same Uprave za indirektno oporezivanje i kakav god da bude usvojen, mi ćemo ga kao takvog morati provoditi“, pojasnio je glasnogovornik UIO BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić povodom najavljenih izmjena Zakona o PDV-u nedavno je poručio da će uz prateće stručne stavove i analize, biti prihvaćen i ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na zadnji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa, što će kako je ocijenio dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH i unaprijediti likvidnost preduzeća.

I Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtijeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, te stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića prijedlogu za pomjeranje roka naplate PDV-a. Poslodavci se, između ostalog, nadaju da će biti usvojeni i njihovi prijedlozi poput smanjenja dnevne zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju PDV-a, pogotovo zato što se zatezna kamata kombinuje sa redovnom kamatom.

O sudbini spomenutog zakona i zahtjevima privrednika u konačnici odlučit će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.