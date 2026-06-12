Pola miliona KM za upravljanje otpadom u Čapljini i Neumu osigurano je kroz sporazume koje je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala tokom posjete Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Sporazumi su potpisani s gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguž i načelnikom Neuma Draganom Jurkovićem, a sredstva su namijenjena projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u ovim lokalnim zajednicama.

Za projekt sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada “Ada” u Čapljini, te izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, osigurano je 300.000 KM. Sredstva će biti usmjerena na pripremne i zemljane radove na sanaciji deponije.

Ministrica Pozder istakla je da je sanacija deponije Ada pitanje o kojem se dugo govori, te da njegov značaj prevazilazi lokalni nivo.

“Sanacija deponije Ada pitanje je koje utiče ne samo na zdravlje, sigurnost i kvalitet okoliša u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, nego i u susjednoj Hrvatskoj. Očekujemo da će razgovori koje smo ranije vodili s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske biti realizirani kako bismo zajedničkim snagama implementirali zatvaranje i sanaciju ove deponije”, kazala je Pozder.

Za projekt sanacije postojećeg i izgradnje novog sanitarnog odlagališta otpada “Klepovica” s pristupnim putem u Neumu, odnosno drugu fazu projekta, osigurano je 200.000 KM. Sredstva će biti utrošena za nabavku i ugradnju polupodzemnih kontejnera.

Govoreći o značaju ovog projekta, Pozder je naglasila da Neum, kao jedina bosanskohercegovačka primorska destinacija, ima posebne izazove kada je riječ o upravljanju otpadom.

“Neum je naš jedini grad na obali i kao turistička destinacija ima posebne izazove kada je riječ o upravljanju otpadom. Pitanja komunalne infrastrukture, baš kao i vodosnabdijevanje, od velikog su značaja za kvalitet života građana, ali i kvalitet turističke ponude. O tome možda ne razmišljamo dovoljno tokom sezone, ali upravo takva pitanja značajno utiču na iskustvo posjetilaca i održivost destinacije”, rekla je Pozder.

U okviru posjete HNK, ministrica Pozder obišla je i Međunarodni aerodrom Mostar, gdje je s direktorom Markom Đuzelom razgovarala o mogućnostima unapređenja saradnje i daljnjeg razvoja aerodroma.

Iako Međunarodni aerodrom Mostar ove godine nije ostvario podršku kroz javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma namijenjen aerodromima, ministrica je izrazila spremnost Ministarstva da podrži aktivnosti usmjerene na razvoj kapaciteta i jačanje turističke povezanosti, posebno u kontekstu očekivanog rasta prometa u predstojećoj sezoni.

Tokom posjete, Pozder je potpisala i sporazum s direktorom Agencije za sigurnost hrane BiH Saninom Tankovićem, s ciljem jačanja saradnje u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti hrane i biosigurnosti.

Sporazum predviđa razmjenu podataka i stručnih znanja, zajedničke projekte, te jačanje kapaciteta u upravljanju rizicima koji utiču na okoliš i biodiverzitet.