Upriličena promocija romana Drage Hedla “Vrijeme seksa u doba nevinosti“

Drugog dana 18. Međunarodnih književnih susreta Cum grano salis, u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, upriličena je promocija romana Drage Hedla, “Vrijeme seksa u doba nevinosti“. O romanu i autoru, ovom prilikom govorili su, promotor, književnik Davor Špišić i moderator, Hadžem Hajdarević.

“Drago mi je da sam danas u Tuzli, ovo je prva inozemna promocija. Bilo ih je nekoliko u Hrvatskoj, ovo je prva izvan i drago mi je da je to upravo u Tuzli. To je nastavak moga romana i nije pisan samo za one koji imaju više od 18 godina. To je polubiografska priča jednog čovjeka koji u srednjim godinama sebe ispituje, propituje se da li bi možda njegov život krenuo nekim drugim tokom, da je, jednoga dana u nekom drugom gradu, išao drugom stranom ulice, a ne onom stranom na kojoj je sreo osobu sa kojom je proveo dobar dio svog života. To je onako malo nostalgična priča o mladosti, iz perspektive osobe koja je davno bila mlada i koja promatra svijet kroz tu vizuru, svojih ranih mladalačkih godina”, izjavio je Drago Hedl, autor romana “Vrijeme seksa u doba nevinosti“.

Drago Hedl je jedan od najboljih hrvatskih novinara. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih novinarskih nagrada. Među ostalim, dobio je 2006. američku nagradu The Knight International Journalism Award, nagradu Hrvatskog helsinškog odbora ‘Joško Kulušić’ za širenje medijskih sloboda, nagradu Srednjoeuropske inicijative za istraživačko novinarstvo, nagradu Srpskog narodnog vijeća Svetozar Pribičević za doprinos u borbi za ljudska prava, austrijsku nagradu Erhard Busek za izniman doprinos međuetničkoj komunikaciji i pomirenju te nagradu za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva.

Njegovi tekstovi objavljivani su u najuglednijim svjetskim medijima poput britanskog The Guardiana i The Timesa ili züriškog Die Wochenzeitunga.

Večeras u Međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, biti će odžane promocije, u 18:30, nove knjige Faruka Šehića „Priče sa satnim mehanizmom“ i u 20:00, romana Andreja Nikolaidisa, „Mađarska rečenica“, prošlogodišnjeg dobitnika Nagrade Meša Selimović.