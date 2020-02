Upućena žalba na rad sudije u utakmici Tuzla City – Sarajevo

Uprava Fudbalskog kluba Tuzla City održala je danas vanrednu konferenciju za medije povodom dešavanja u utakmici protiv Sarajeva koja je odigrana u subotu. Tuzlanski tim je poražen rezultatom 6:2, a danas je Uprava iznijela svoje viđenje utakmice, te na neki način optužila glavnog sudiju za suđenje koje nije po sportskim pravilima.

Prije same utakmice, kako navode u Fudbalskom klubu Tuzla City, dobili su upozorenje kako će meč izgledati, odnosno šta bi sudija mogao činiti kako bi naštetio tuzlanskom premijerligašu. Na konferenciji za medije, Uprava kluba je glavnog sudiju meča, prozvala incidentnim čovjekom, koji je krivac za loš rezultat Tuzla Cityja u utakmici 20. kola Premijer lige BiH.

”Zanimljivo da dotična osoba koja je bila na centru u subotu na Koševu je uvijek imala probleme sa Tuzlom, a ne Tuzla s njim. Šta on ima protiv Tuzle, to je njegova stvar, i neka ispitaju oni koji ga i delegiraju i oni koji stoje iza njega, činjenica da je čovjek incidentan, činjenica je da smo bili upozoreni na to šta će biti. Tendencija čovjeka na centru je uticala na to, da se sve okrene”, kazao je Sabahudin Vugdalić, generalni direktor FK Tuzla City.

Uprava Fudbalskog kluba Sarajevo je bila korektna od dolaska do odlaska Uprave Tuzla Cityja, zbog čega je upućena zahvala iz Tuzle za čelnike sarajevskog kluba. Ovom prilikom, Uprava Tuzla Cityja podsjetila je kako je to klub oštećen u ovom meču, uz opasku da je sve dokumentovano.

”Prvi gol aut za Tuzla City daje se protivniku, korner gol aut al’ se daje protivniku i dolazi do gola. Kod drugog gola imamo jedan start protivničkog igrača, našeg igrača sa laktom, znamo šta tu slijedi, a nije uslijedilo, pušta se i tu se sve prelama”, rekao je Vugdalić.

Tuzla City je jedan od rijetkih klubova u BiH koji ima riješen Budžet u narednih pet godina. Ono što se danas moglo čuti na konferenciji za medije, možda da je upravo to ono što smeta pojedincima, jer znajući da je u prethodnih 20. kola, u četiri kola Tuzla City oštećen.

”Možda nekome smeta i što imamo dva prvoligaša u Tuzli. Sjetite se maja prošle godine, bilo je uređeno sve da nas nema, da ne budu dva prvoligaša, ali mi smo opstali, nismo A rekli”, navodi Vugdalić.

Samir Muratović, sportski direktor FK Tuzla City kaže da su napravili dobar tim, ali izgleda da to nije dovoljno.

”Trebamo se posvetiti tome da napravimo uslove da svi budu jednaki, nebitno gdje igrali, da se sportski nadmećemo, a ne ovim drugim stvarima”, rekao je Muratović.

Iz kluba su potvrdili da su uputili žalbu na utakmicu organima Fudbalskog saveza BiH. Ona se odnosi na suđenje glavnog sudije i sve ono što se dešavalo u prvom poluvremenu u ovom meču. Kažu, svjesni su toga i da postoji mogućnost kazne zbog ove konferencije, ali je ovo sportski vapaj, da se nešto promijeni u premijerligaškom takmičenju.