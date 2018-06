Uskoro 20 miliona KM za puteve u TK

U ovoj godini očekuje se mnogo više radova na terenu, kada je u pitanju cestovna infrastruktura s obzirom da se pri kraju privodi i procedura oko kreditnog zaduženja. Riječ je o 20 miliona KM koji će u potpunosti biti uloženi u građenje novih i obnavljanje starih puteva kojima upravlja Direkcija regionalnih cesta TK. Već u toku naredne sedmice trebali bi biti potpisani ugovori sa bankama.

„Ono što je za sigurno šta će ići, a to je da ćemo se prvo pokušati riješiti makadamskih puteva na regionalnim cestama a to je dionica puta Majevica – Čelić, te Priboj – Sapna, to su dionice na kojima već imamo izrađene projekte i građevinsku dokumentaciju, zatim poboljšanje putne komunikacije prema Aerodromu, te izgradnja mosta na rijeci Spreči, izmještanje te dionice puta“, kazao nam je Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Sve su ovo prijedlozi dionica cesta čija bi se izgradnja realizovala od sredstava dobijenih od kredita, no konačnu riječ na kraju će ipak imati i Vlada i Skupština kantona.

„Mi za projekte koje smo ponudili bankama imamo urbanističke, imamo građevinske saglasnosti, djelimično imamo neriješene imovinske odnose na manjim lotovima, što ćemo veoma brzo riješiti, i što ne smeta da odmah kada dobijemo saglasnost od Vlade i Skupštine TK idemo u realizaciju. Nama će sredstva biti operativna od banaka već 14. juna“, pojašnjava Delibajrić.

U posljednje dvije godine uprava Direkcije velike napore usmjerila je na prikupljanje sredstava koja im zakonski pripadaju, a koja su godinama zaobilazila račune ovog preduzeća. Riječ je o registraciji motornih vozila, kao i nelegalnim priključcima na regionalne puteve.

„Mi smo ipak uspjeli za oko tri miliona KM da povećamo naše prihode što kroz registraciju motornih vozila, kroz reviziju nelegalnih priključaka, te kroz vanredan prevoz. No, kada je u pitanju vanredan prevoz imamo problema, jer se koriste naše ceste ali nam Federalna direkcija cesta ne refundira sve troškove i mi ćemo ovih dana poduzeti aktivnosti u saradnji sa MUP-om TK i tražiti na uvid od Federalne direkcije cesta dokumentaciju da vidimo koliko smo mi to oštećeni kao Direkcija“, navodi naš sagovornik.

Povećanje prihoda, dalo je pozitivne efekte i na terenu, a s druge strane omogućilo nesmetano zaduženje i otplatu kredita, koje neće ugroziti redovno zimsko održavanje puteva, kao ni investicije koje će pored 20 miliona maraka kreditnih sredstava, na godišnjem nivou iznositi dodatnih tri miliona. Ukoliko javna kampanja o važnosti plaćanja taksi prilikom registracije vozila u kojoj je svoj doprinos dala i naša medijska kuća bude pomogla da Direkcija dobije sav novac koji se prilikom registracije automobila uplati za održavanje puteva, ulaganja u modernizaciju cesta u TK trebala bi biti mnogo intenzivnija.