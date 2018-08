Uskoro i probna bušenja: Za izgradnju Pelješkog mosta potrebni radnici različitih profila

Uklanjanje dizalice, prema ugovoru, obveza je investitora, Hrvatskih cesta. Nadalje, uređuje se i kamp, a na gradilištu na kojem će biti zadržani kontejneri koji su također ostali od prijašnjih izvođača.

Oni su bili u vlasništvu tvrtke Konstruktor, ali su radi prebijanja dugova prešli u vlasništvo jednog privatnika i sad će biti iznajmljeni novim izvođačima. Na lokaciji gradilišta bit će postavljene i mjerne stanice koje će svakodnevno mjeriti da li i na koji način radovi utječu na okolinu.

Tvrtka CRBC zatražila je dozvolu od Hrvatskih šuma (jer je riječ o šumskom zemljištu) za gradnju radničkog kontejnerskog naselja na ulazu u mjesto Komarnu te su ovih dana krenuli u veliku potragu za radnicima u dolini Neretve i susjednoj Hercegovini.

U tom kontejnerskom naselju smjestilo bi se najviše 70 radnika iz Kine koji će izvoditi radove na mostu. Ostatak radne snage popunjavat će se s lokalnim tvrtkama kooperantima. U apartmanima u Komarni smjestit će se 11 inženjera, koliko je CRBC tražio početkom listopada.

Upućeniji u ovu problematiku kažu da nema govora o smještaju radnika po apartmanima jer je cijena apartmana u sezoni 80 eura, a u zimskom periodu je znatno jeftinije. Međutim, i tako jeftiniji smještaj u apartmanima ne može biti niži od 40 eura, što nikako nije isplativo za izvođača radova.

Probna bušenja

Prvi konkretni radovi na gradilištu očekuju se otprilike za mjesec dana. Do tada bi CRBC investitoru trebao predati plan i termine radova. Za otprilike mjesec dana na gradilište bi trebao doći brod s kojeg će se obaviti 17 probnih bušenja na sedam lokacija stupišta kako bi se u potpunosti odbacila mogućnost bilo kakvog iznenađenja na morskom dnu. Prema nekim informacijama, na trasi mosta na samom dnu postoji rascjep, no ne očekuje se da će to utjecati na samu metodologiju gradnje.

S obzirom na to da se traže vrlo precizna bušenja, posebno je razmatrana tehnologija fiksiranja broda s kojeg će obavljati bušenje kako ga morske struje ili vjetar ne bi pomicali sa zacrtane lokacije. S morskog dna će se izvući sastojci koji će potom biti ispitani u jednom od hrvatskih laboratorija. Uzorci za ispitivanje u laboratorij će se odvoziti u posebnim zatvorenim posudama kako u doticaju s atmosferom ne bi došlo do kontaminacije. CRBC je za ovaj posao angažirao tri hrvatske tvrtke. Bušenje će se vršiti posebnom metodom da bi se izbjeglo zamućivanje mora. Paralelno bi se trebala srušti i dva stupa mosta koji su djelomično sagrađeni prije 10 godina.

Prema dostupnim informacijama, kineski izvođač odlučio se za montažnu gradnju. Na gradilište će se u što je moguće većoj mjeri dovoziti gotovi dijelovi i spajati u cjelinu na licu mjesta. Kako je rok od 36 mjeseci za gradnju zapravo vrlo kratak, procijenjeno je da će ovako radovi brže odvijati.

Kinezi će posebnim brodom dopremiti pilote stupova mosta izrađene u jednom komadu te ih zabijati u morsko dno. Iako se najavljivalo da bi u izradi pilota mogla sudjelovati hrvatska brodogradilišta te su se spominjali Brodosplit i brodogradilište Trogir, razgovori o tom angažmanu nisu uspjeli.

Naime, naša brodogradilišta nemaju potrebnu tehnologiju, a i tražena je previsoka cijena za izradu. Stoga će piloti biti dovezeni iz Nizozemske. Tek će se vidjeti hoće li neko od brodogradilišta biti angažirano za izradu čelične rasponske konstrukcije mosta koja ide ispod asfalta.

Izvedbeni projekt

Cijevi pilota promjera su dva metra, a najduži piloti dugački su 124 metra. Prema ugovoru, CRBC je dužan napraviti i izvedbeni projekt mosta, a njegova bi izrada trajala oko šest mjeseci. Iako je u tekstu glavnog projekta Pipenbaher naveo da će upravo on kao autor i projektant izraditi izvedbeni projekt, to se neće dogoditi jer su se u CRBC-u odlučili za svoje projektante. Neslužbeno, Pipenbaher i CRBC su se razišli oko cijene koju je glavni projektant tražio za izradu izvedbenog projekta.

Za početak se traže vozači, knjigovođe, prevoditelji..

Ovih je dana, doznajemo, stigla prethodnica predstavnika China Road and Bridge Corporationa, a masovni dolazak radnika očekuje se najesen.

I brojni Neretvani nadaju se zaposlenju na ovom najvećem gradilištu u Hrvatskoj, kojem očito nedostaje radne snage pa su predstavnici China Road and Bridge Corporationa u suradnji s ispostavom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Metkoviću i Pločama predstavili poslove i zanimanja koja će biti potrebna na gradilištima mosta u Komarni i Brijesti.

Kako ističu iz tvrtke China Road and Bridge Corporation, za početak se traži više radnika, i to vozača, sa znanjem engleskog jezika, knjigovođa s iskustvom u međunarodnim tvrtkama i prevoditelja s engleskog jezika, uz uvjet završenog studija engleskog jezika.

Načelnik Županijske ispostave zavoda za zapošljavanje Dasen Jasprica ističe da na neretvanskom području postoji građevinarska tradicija. Smatra da su blizina gradilišta i strukovne vještine ljudi s ovoga područja ključni za preuzimanje dijela poslova na gradnji Pelješkog mosta koji je golem projekt s velikim potencijalom. Kinesku tvrtku CRBC smatra ozbiljnim i pouzdanim partnerom koji ima svjetske reference u graditeljstvu.

U ime tvrtke CRBC Mario Tevšić je među ostalim naglasio da je politika tvrtke zaposliti lokalne radnike jer time smanjuju troškove, radnici se ne trebaju privikavati na lokalne uvjete rada i tako tvrtka stvara bazu za buduće projekte na ovom području.

Izvođač radova morat će poštovati hrvatske propise, među kojima je glavni kolektivni ugovor za graditeljstvo, rečeno nam je u Sindikatu graditeljstva Hrvatske.

(RTV Slon/Akta)