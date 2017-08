Uskoro izgradnja zgrada kolektivnog stanovanja u Miladijama: Na spisku i Tuzlaci bez krova nad glavom

Grad Tuzla je prije dvije godine usvoio Strategiju neprofitnog socijalnog stanovanja, u kojem je predviđena integracija raseljenih lica i povratnika koji žive u kolektivnim centrima. Jedan je od šest gradova u FBiH koji je prošao projkat CEB II – ”Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja”, kojim bi u Tuzli trebalo biti stambeno zbrinuto 150 porodica.

Oko 300 osoba danas živi u kolektivnom centru Mihatovići, a njih 180 u naredne dvije godine preselit će se u nove stanove koji bi trebali biti izgrađeni u naseljima Miladije i Solina. Uslove projekta nisu zadovoljili svi mještani kolektivnog centra, jer su u samom početku izuzeti oni koji imaju bilo kakvu imovinu u koju se mogu vratiti.

„Tako da je već raspisan javni poziv za izgradnju kolektivnog stambenog objekta u Miladijama. Očekujemo da će se ispoštovati rok od 450 dana da se ta zgrada završi. Otprilike kraj 2017. i 2018. godina će biti period da mi slobodno možemo reći da će se taj naš najveći kolektivni centar Mihatovići zatvoriti.“, navodi Admina Atić Tupković, šefica Službe za stambene poslove i integraciju raseljenih lica.

Na ovaj način svi oni koji žive u kolektivnom centru Mihatovići sigurno će dobiti humanije uvjete za život, a gradska uprava već je počela razmišljati na koji način im obezbijediti i sigurna primanja za život. Cilj je omogućiti stanarima novih zgrada održivi život, posebno jer u Mihatovićima danas živi mnogo više mladih ljudi nego što je to prije bio slučaj.

„Da ne budu to opet „socijalni slučajevi“ koji koji čekaju da im se samo subvencionira ili plati, biće tog subvencioniranja za one koji nemaju mogućnost da plate komunalne usluge, ali će se kroz te mini projekte s kojima smo već krenuli.Pa ćemo svakako i u tom pravcu ići ne samo zbog njihovog materijalnog statusa koji će se na taj način popraviti. Nego će u njihovoj glavi biti jako bitno to da zarađuju i da su se kvalitetno integrisali u grad Tuzlu.“, dodaje Tupković.

Osim izbjeglih i raseljenih osoba u novim zgradama moći će živjeti i Tuzlaci.

„Određeni broj ljudi u Mihatovićima živi koji nisu prognanici ni raseljena lica, nego stambeno totalno ugroženo stanovništvo i onih ljudi koji žive u našim stanovima Gradske uprave. Uspjeli smo da ti ljudi se presele iz tih stanova, odnosno iz kolektivnog centra Mihatovići, tako da neće biti prinudnih deložacija, a na taj način ćemo kvalitetno pružiti ljudima krov nad glavom.“

U sklopu novih zgrada, a na zahtjev domicilnog stanovništva, projektovano je i otvaranje ambulante u naselju Miladije i vrtića u naselju Solina. Oba zahtjeva građana podržalo je i Gradsko vijeće. Pored 156 stanova koji će se graditi u Tuzli, u prvoj fazi biće izgrađena i 82 stana u Općini Srebrenik, dok bi za drugi krug poziva za zatvaranja kolektivnih centara trebale aplicirati i Općine Lukavac, Gračanica i Gradačac.