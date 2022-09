Uskoro u Banovićima počinje izgradnja solarne elektrane

Općina Banovići bit će prva na području Tuzlanskog kantona, na čijem području će biti izgrađena solarna elektrana. Prošlog mjeseca sa predstavnicima JP Elektroprivreda BIH dogovorena je izgradnja solarne elektrane snage 10 MW, kao i visina i vremenski period zakupa zmljišta. Gradit će se na lokalitetu Selo II – MZ Banovići Selo, na prostoru površine 100 hiljada metara kvadratnih.

“Mi smo već izdali urbanističku dozvolu za ovaj energetski objekat, koji će se graditi na prostoru općine Banovići, snaga je 10 MW. Prijedlog ugovora je vraćen Elektroprivredi i očekujemo ovih dana da se izvrši zvanično potpisivanje ugovora, a dogovor je da se isti dan kad se potpiše ugovor JP EP BiH krene u javni poziv za najpovoljnijeg izvođača” ističe Bego Gutić, načelnik Općine Banovići.

“Mi mislimo da ćemo do sredine septembra doći do sporazuma o zakupu zemljišta, nakon čega bismo kao kopmanija raspisali javni natječaj za izgradnju elektrane.To je vrlo značajna projekat i nije ni mala instalirana snaga, nadam se da ćemo do kraja naredne godine imati taj projekat u visokoj fazi realizacije i na taj način malo popraviti portfoliju proizvodnje u EP BIH” istakao je Senad Salkić, izvršni direktor za kaitalne investicije JP EP BiH.

Korištenje energije sunca posljednjih godina postaje sve aktuelnija tema, obzirom da je sunčeva energija najveći izvor energije na zemlji. Pored toga, ovaj izvor je besplatan, neiscrpan, dostupan u neograničenim količinama, te nema negativne efekte na životnu sredinu. Izgradnjom solarne elektrane općina Banovići, kao rudarski kraj daje svoj mali, ali vrijedan doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, jer takva proizvodnja energije ne zagađuje okoliš.

“Sa aspekta možda nekih finansijskih efekata, ovaj projekat nema neku veliku važnost , ali važna je druga poruka ovdje da u Banovićima, kao centar rudarstva kao općina koja se u posljednjih desetak godina povezuje samo sa rudnikom sa ugljem sa prekomjernim zagađivanjem sredine, da pokažemo da se ovdje mogu graditi i elektrane i proizvoditi čista tzv. zelena energija “ kaže Bego Gutić, načelnik Općine Banovići.

Prema preliminarnim podacima za izgradnju solarne elektrane u Banovićima bit će potrebno oko 15. miliona KM. Radovi na izgradnji trebali bi početi u ovoj godini , a trajat će oko 18 mjeseci.