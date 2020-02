Usljed južnog strujanja kod meteropata danas glavobolja, nervoza i malaksalost

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 11 do 18 °C.

Nakon prohladnog, mjestimično i tmurnog prijepodneva, u ostatku dana posvuda će biti sunčanije i ugodnije, uz porast temperatura zraka. Usljed konstantnog južnog strujanja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće nešto izraženije, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Moguće su reakcije na promjenljivo vrijeme, poput glavobolje, nervoze, malaksalosti.