Uspostavljeno saobraćanje na putu Kladanj – Živinice

Na magistralnom putu Kladanj-Živinice u mjestu Vitalj nakon uklanjanja većeg odrona uspostavljeno je saobraćanje. Zbog vode u tunelu na regionalnom putu Olovo-Vareš i dalje je obustavljen saobraćaj.

Na regionalnom putu Živinice-Lukavac kod mjesta Barice voda se povukla i uspostavljen je saobraćaj

Saobraćaj je obustavljen zbog radova u tunelima Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i Vinac, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf.

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“ Podmilačje, večeras do 22 sata i sutra (24.06.) od 06 do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na dionici Jajce-Podmilačje-Banja Luka. Za vrijeme obustave teretna vozila preusmjeravat će se na alternativne pravce. Također, do sutra do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja.