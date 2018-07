Usvojen Zakon o osiguranju depozita u bankama

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama u prvom čitanju usvojili su danas na sjednici delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zakon predviđa obaveznost članstva u programu osiguranja depozita što znači da svaka nova banka koja dobije licencu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski postaje članica programa osiguranja depozita što do sada nije bio slučaj.

Također, novim zakonom skraćuje se rok u slučaju isplate osiguranje i to na rok od 20 radnih dana, a do sada je to bilo 60 radnih dana.

Treća važna izmjena koju predviđa novi zakon propisuje restrukturiranje banaka što bi bio korak u spašavanju banke prije likvidacije, a to podrazumijeva da Agencija za osiguranje depozita na poziv regulacijskog tijela (supervizora) učestvuje u tome sa svojim sredstvima pod određenim uvjetima.

Delegati Doma naroda prihvatili su Izvještaj o radu Pravobranilaštva za prošlu godinu, kao i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi te su dali saglasnost na potpisivanje nekoliko međunarodnih sporazuma, piše Akta.