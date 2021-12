Utvrđen Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu

Na 14. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, održanoj u utorak, 14.12.2021. godine, razmatrani su i utvrđeni prijedlozi Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2022. godine, Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2022. godine, te Obrazloženja Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godine.

Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije, istakla je slijedeće:

„N sjednici Kolegija, gradonačeknik je utvrdio prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu. Kao što je poznato, Gradsko vijeće je krajem oktobra utvrdilo Nacrt Budžeta koji je uključen u javnu raspravu koja je trajala 25 dana i u periodu javne rasprave pristigao je značajan broj novih inicijativa i prijedloga. Nakon sagledanih prijedloga izrečenih u postupku javne rasprave, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, gradske službe zajedno sa gradonačelnikom su predlagale nove pozicije , a sve u skladu sa nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. U skladu sa raspravom vijećnika prilikom utvrđivanja Nacrta budžeta, nastojalo se ispoštovati što je moguće više prijedloga, u smislu da građani grada Tuzle dobiju što kvalitetnije usluge iz nadležnosti Grada, iz svih oblasti.

Budžet Grada Tuzle, odnosno njegov prijedlog za 2022. godinu iznosi 68.480.000KM i veći je za 16.202.000KM ili oko 31% u odnosu na utvrđeni Nacrt. Ovakvo povećanje Budžeta u odnosu na utvrđeni Nacrt je posljedica novih revidiranih projekcija koje je Grad Tuzla dobio u 11. mjesecu od Ministarstva finansija u pravcu povećanja prihoda po osnovu PDV-a i poreza na dohodak. U ovoj i narednoj godini ukupno ovi prihodi se predviđaju u većem iznosu, od oko 5.500.000 KM, što je dalo mogućnost izvršnoj vlasti da predloži novu poziciju u Budžetu ili da poveća postojeće pozicije.

Također, u Budžet 2022. godine uključena su i sredstva iz Budžeta tekuće 2021. godine, koja nisu mogla izraznih razloga biti realizirana. Najviše sredstava iz Budžeta 2022. godine predviđeno je za oblast komunalne infrastrukture, oko 47% Budžeta je predviđeno da se uloži u izdvajanja u komunalnu infrastrukturu, bilo da se radi o tekućem održavanju komunalne infrastrukture ili o novoj gradnji i rekonstrukciji, a u apsolutnom iznosu to je oko 32.500.000KM. Ono što smo uključili u naš Budžet u iduću godinu, a što je veoma značajno za naš grad je da ćemo dobiti značajna sredstva od Nogometnog saveza BiH, odnosno Grad Tuzla će sufinansirati rekonstrukciju terena na stadionu Tušanj, čija je ukupna vrijednost oko 2.500.000KM, a Grad Tuzla će učestvovati sa 20% u realizaciji tog projekta, sa oko 500.000KM. U Budžetu su predložena i sredstva za stvaranje preduslova za širenje kapaciteta u predškolskoj ustanovi Obdanište „Naše dijete“ , odnosno za završetak objekta obdaništa u naselju Slavinovići, čime će se stvoriti uslovi da svi roditelji koji žele da njihova djeca borave u predškolskoj ustanovi to i ostvare, kada se završi ovaj objekat. Sredstva za sport na nivou Grada Tuzle također su povećana, kao i davanja za nesmetano funkcionisanje određenih javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla. Nakon što je gradonačelnik utvrdio ovaj prijedlog, on će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje i razmatranje i mi se nadamo da ćemo u ovoj budžetskoj godini, odnosno u mjesecu decembru, na narednoj sjednici Gradskog vijeća imati blagovremeno usvojen Budžet i da nećemo imati problem koji smo imali ove godine, kada je Budžet, zbog pomjeranja održavanja lokalnih izbora, usvojen tek krajem mjeseca februara, što je pomjerilo cijelu budžetsku godinu u smislu trošenja sredstava, tako da neki projekti iz objektivnih razloga nisu mogli biti realizirani, pa su morali biti preneeeni u Budžet naredne godine.

Osvrnuvši se na utvrđeni Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu, gradonačelnik Jasmin Imamović, naglasio je slijedeće:

Kao što znate, u Nacrtu Budžeta smo predvidjeli u oktobru mjesecu 52.000.000KM. Tu smo bili veoma strogi, nismo htjeli mi da pravimo procjene nego smo očekivali procjenu nadležnog Ministarstva finansija. Vidjeli smo da cijene rastu i da bi mogao biti veći prihod od PDV-a, da bi mogao rasti prihod od poreza na dohodak. Isto tako u vrijeme pripreme Nacrta nismo mogli znati koje će od planiranih i započetih poslova biti završeni. Pomjeranjem izbora pomjereno je i vrijeme usvajanja Budžeta. Nismo ga mogli usvojiti u decembru nego je trebalo konstruisati Vijeće, tako da smo Budžet imali tek 1. marta. To je skratilo izvršenje Budžeta za više od dva mjeseca. Kada smo dobili projekciju Ministarstva finansija, vidjeli smo da možemo predvidjeti znatno veći Budžet. Sada smo predvidjeli 68.500.000KM. Tu su uključena i sredstva za projekte koji koji nisu dovršeni do kraja 2021. ili je tenderska procedura u toku i biće plaćeni tek kada budu završeni. Negdje oko 10.000.000KM je tih sredstava i to su već rezervisana sredstva i tačno se zna šta će se tim sredstvima platiti. Ovih 68.500.000 KM nam je dalo mogućnost da, analizirajući javnu raspravu, šta su govorili građani, službe i vijećnici Gradskog vijeća, poštujemo maksimalno koliko to raspoloživa sredstva dopuštaju. Mislim da je mnogo povoljniji Budžet nego što je bio Nacrt. Biti će iduće godine značajnih projekata. Poštovali smo socijalne mjere. Po zakonu gradonačelnik ima pravo da raspolaže tekućom rezervom. Ona bi po važećem zakonu mogla biti 1.500.000KM i ove godine moj tim i ja smo postupili kao i svake godine, ona nije 1.500.000KM nego je 70.000KM, a tu razlika ide u različite službe, uglavnom za jačanje socijalne zaštite, pomoć najranjivijim kategorijama i sl.To je praksa mog tima i moja već dugi niz godina. Iz Budžeta se vidi briga o različitim ranjivim grupacijama, različitim socijalnim grupama, i da pravimo značajne komunalne objekte. Iskoristiti ćemo priliku koju nam je dao Nogometni savez Bosne i Hercegovine da napravimo teren koji košta 2.500.000KM, najsavremeniji nogomentni teren, koji je potreban jer ovdje na istom stadionu igraju dva premijerligaša. Imamo dosta posla oko SKPC Mejdan. Očekujem da ćemo otvoriti u ovoj godini veliku dvoranu Mejdana, potpuno obnovljenu, što smo radili sredstvima našeg Budžeta i u partnerstvu sa UNDP u BiH. Biti će dosta važnih komunalnih objekata u gradu, nastojati ćemo da zadržimo poticaje za nabavku toplotnih pumpi, peći na pelet, širenje mreže toplifikacije, utopljavanje zgrada. Zadržavamo pravce koji se tiču kvalitete života građana, zadržavamo ekonomske poticaje malim i srednjim preduzećima, standare gradnje komunalnih objekata i njihovo održavanje. Pratimo stanje ranjivih grupa i socijalne potrebe građana. Mislim da to ovaj Budžet od 68.500.000KM može da zadovolji u dobroj mjeri, ukoliko dalje ova kriza ne bude eskalirala i ukoliko se ne nastavi ova veoma teška politička kriza, o kojoj permanentno razmišljamo i na tome radimo. Moramo se snaći u idućoj godini, ovaj grad kao jedna cjelina, kako preživjeti tu veliku političku krizu i kako mi kao i drugi gradovi u Federaciji na to utičemo u funkciji smirivanja i u funkciji sprečavanja onih koji bi da razbiju ovu zemlju.“

Pored utvrđivanja prijedloga Budžeta i dokumenata vezanih za usvajanje Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu, Kolegij gradonačelnika je razmatrao i utvrdio Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Tuzle, Prijedlog Odluke o naknadama uposlenicima gradskih organa uprave Tuzla koje nemaju karakter plaće. Svi utvrđeni prijedlozi dokumenata će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.