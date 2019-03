Utvrđen prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u budžetu Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, kao i rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 405.403.337 KM.

Nakon što je u proteklom periodu Vlada intenzivno radila na stabilizaciji finansijske situacije u Tuzlanskom kantonu, ove godine budžet u značajnijoj mjeri ima izraženu i socijalnu i razvojnu komponentu. To karakteriše nekoliko kapitalnih programa, za čiju su realizaciju u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu predviđena finansijska sredstva. Za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji ove godine je planirano 4,1 miliona KM, što je za oko 300.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine. Za oblast boračko invalidske zaštite također su povećana planirana sredstava i to za 450.000 KM u odnosu na plan iz 2018. U oblasti zdravstva planirano je 700.000 KM za sufinansiranje nabavke medicinske opreme na UKC-u Tuzla, te 50.000 KM za učešće u izgradnji Roditeljske kuće. Za implementaciju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 542.500 KM. Ovo je nova budžetska pozicija, otvorena u skladu sa Strategijom, a planirana sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkog materijala i opremanje škola specifičnom didaktičkom opremom, za eliminisanje prostornih prepreka u vrtićima i prilagođavanje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju. Kada je u pitanju podrška lokalnim zajednicama, općinama i Gradu Tuzla, osim posebnog programa podrške nižim nivoima vlasti, gdje je planiran 1 milion KM, jedinice lokalne samouprave mogu računati i na dva programa namjenskih sredstava. Kroz namjenska sredstva od ekoloških i vodnih naknada osigurano je 18,3 miliona KM i to 7,8 miliona KM namjenskih sredstava za ekološke i projekte zaštite životne sredine, te 10,5 miliona KM namjenskih sredstava vodnih naknada. Za kapitalne izdatke za finansiranje budžetskih korisnika ove godine planirano je nepunih 4,5 miliona KM. Također, za kapitalne investicije na Međunarodnom aerodromu Tuzla planirano je 330.000 KM. Program podrške razvoju Kantona ove godine je planiran u iznosu od 1.030.000 KM što je povećanje za 860.000 KM u odnosu na plan 2018. godine. Također, značajnije finansijsko povećanje vidljivo je i na poziciji bruto plaća i naknada za uposlenike u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, a što je rezultat postignutog dogovora sa sindikatima i plana povećanja plaća uposlenicima za 6,5%. U okviru pozicije kulture i sporta planirana je kvalitetnija podrška. Za manifestacije kulture i program podrške mladim osobama planirano je po 120.000 KM, što je za po 20% više u odnosu na planove 2018. godine. Za program podrške sportu planirano je 655.000 KM, što je povećanje od 105.000 KM u odnosu na 2018. Danas utvrđeni prijedlog Budžeta za 2019. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2019. godinu bit će upućeni Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i donošenje.