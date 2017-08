Uvođenje e-recepta u zdravstvene ustanove u TK

Ministarstvo zdravstva, Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja odavno su krenuli u realizaciju projekta uvođenja elektronskih recepata i knjižica u zdravstvene ustanove. Međutim, zbog raznoraznih problema, taj postupak ni do danas nije završen. Kako navode u resornom ministarstvu, jedan od razloga što se još stoji u mjestu je podložnost Zakonu o javnim nabavkama. Naime, softver koji će biti nabavljen za realizaciju projekta mora ići putem javnih nabavki.

”Da je sve bilo idealno, projekat bi zaživio s početkom ove godine, međutim pred Uredom za žalbe se našla žalba jednog od ponuđača tog idejnog rješenja za softver elektronskog recepta. Znate da se odluke na žalbe čekaju više mjeseci, pa i godinu. Trenutno stojimo u mjestu”, kaže Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Nadležni se nadaju da će žalbe koje su upućene Uredu za žalbe biti uskoro rješene i da naredna objava oglasa neće sa sobom donijeti nove. Ukoliko sve prođe kako treba, sa realizacijom projekta bi se moglo krenuti već u narednom mjesecu. Nakon toga moguće je govoriti i o e-knjižicama.

”Elektronske knjižice su nešto što slijedi nakon uvođenja elektronskog recepta, to je sljedeća stepenica koju ćemo uraditi čim implementiramo elektronske recepte”, navodi ministar.

Do tada će pacijenti koristiti klasične elektronske recepte i knjižice. No, ono što je bitnije je da se u narednom periodu smanje takovane liste čekanja u zdravstvenim ustanovama. Nažalost, one su i danas prisutne, što potvrđuje i sam ministar.

”Nažalost, liste čekanja imamo i danas. Istina je da su se u posljednju godinu i po do dvije one smanjile. Vi i u najrazvijenim zemljama Evrope imate liste čekanja, nažalost bolest nema vremena da čeka, i svi naši pacijenti očekuju da svoje preglede, CT magneta ‘odrade’ za dan, dva ili pet dana, što nije slučaj ni u Norveškoj, gdje se čeka do pet-šest mjeseci”, navodi Hadžiefendić.

Ono što obećavaju iz ovog ministarstva je to, da će se truditi takve liste svesti na minimum. Kažu, uveli su određene pristupe za rješavanje tog problema, ali taj put nije lagan, stoga i pacijenti moraju imati strpljenja. Ljekari su ti koji najbolje shvataju da bolestan čovjek ne može čekati i da je svaki dan bitan, i ono što je u njihovoj moći i na što mogu uticati, zasigurno rade.