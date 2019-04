Uz Golden Tours do odmora iz snova: Požurite i ostvarite nevjerovatan popust za rezervacije do kraja aprila

Prve tople proljetne temeprature zraka, sunčani dani kojih smo redovito željni nakon, poslovično, duge zime, odličan su povod za razmišljanje o predstojećim, dugo čekanim, godišnjim odmorima. Već nas u mislima mame bijele plaže, tirkizno i kristalno čisto more, zlatno sunce, nove kulture, zovu nas daljine, a čini se da su koferi već na pola spremni za putovanja koja će nam napuniti baterije, ispuniti nas energijom, koja će nam opiti sva čula, i učiniti da baš ovogodišnjih odmor bude onaj pravi dugo željeni odmor iz snova.

No, do odmora iz snova, na prvu, čini se, nije lako doći.

Kako odabrati pravu destinaciju, kako obezbijediti dovoljno novca, koje prevozno sredstvo odabrati, šta ako putujemo sa djecom, hoćemo li i ove godine biti nosači sveukupnih pomagala za plažu, od suncobrana do ležajki, igračaka, krema, peškira, bazenčića i čamčića, vode, hrane, slatkiša… kako sve popakovati, čini se odgovori su bez pitanja i, umjesto odmora, potencijalni izvor frustracije i porodične krize.

No, do odmora iz snova moguće je doći, vjerujete lako, ako odaberete pravu agenciju koja će vaše želje pretvoriti u stvarnost i to vrlo povoljno, sa specijalnim popustima za prijave i rezervacije do 30.04.2019 godine.

I dalje, ne znate kako? Odgovor je uz Golden Tours Tuzla lako.

Avionski transfer, aranžmani na bazi usluga All inclusive, High Class All Inclusive, Ultra All Inclusive, Fame Style All Inclusive, u hotelima četiri i pet zvijezdica, sedam, 10, 11 ili 14 noćenja, diljem Antalijske rivijere, bogata je ponuda kojoj je teško odoljeti. Putujete sa djecom? Uz Golden Tours bez problema i sa dodatnim pogodnostima, jer iz Goldena su misli i na djecu do 2 godine starosti, misli su i na one malkice starije, do šest ili 13 godina.

Antalya, Kemer, Lara, Side, Alanya nikad vam nisu bliže, jer samo za vas Golden Tours letove organizira sa tuzlanskog aerodorma, već u junu i sve do septembra i to dva puta sedmično.

Još niste donjeli odluku? Ne čekajte dugo, jer popust ostvarujete na prijave i rezervacije do 30.04. 2019. godine.

Više informacija možete dobiti na https://goldentours.ba/ ili putem telefona 035/ 249-220, 035/249-222, Viber/Whatsap 061/726-806, pišite na e mail adresu: goldentuzla@gmail.com ili jednostovano posjetite Golden Tours na adresi Maršala Tita 2a i 2b (Avaz- Robot centar) u Tuzli.

Turska vas zove, odmor iz snova vas zove, uz vaš, Golden Tours.