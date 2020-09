Uživanje u prirodi na drugačiji način, mladi iz Tuzle, Zvornika, Banovića i Kalesije na Konjuhu “brojali zvijezde”

U subotu 05.09.2020. godine grupa od 25 mladih ljudi ali i onih koji se tako osjećaju sa prostora Tuzle, Kalesije, Zvornika i Banovića su uobičajni izlazak vikednom odlučili zamjeniti uživanjem u prirodi na do sada nesvakidašnji način odlučivši se na noćni uspon na planinski vrh Varda (791m/nv) i uživanje u posmatranju zvijezda i izlaska mjeseca u tišini planinskog okruženja.

„Promocija zdravih životnih stilova i uživanja u prirodi u vremenu čitavog niza destruktivnih pojava koje nas okružuju prvenstveno među mladim ljudim predstavlja imperativ. Konjuh kao jedna od najljepših bosanskohercegovačkih planina sa ogromnim turističkim potencijalima predstavlja savršenu lokaciju za promociju novih aktivnosti koje do sada nisu viđene na našim prostorima poput jednostavnog povratka prirodi kroz posmatranje zvijezdanog neba i punog mjeseca sa savršenim pogledom na beskrajna prostranstva koja nas okružuju“, riječi su Selman Adija jednog od inicijatora aktivnosti.

Pored noćnog uspona i uživanja u prirodi organizovana je i edukativna radionica o Konjuhu koju je vodio Husein Salvatore licencirani vodič Planinarskog saveza FBiH i veliki zaljubljenih u prirodu.

„Rajske prizore Konjuha je riječima zaista teško opisati, o megičnoj ljepoti bi se moglo govoriti danima. Sinoć smo organizovali edukativnu, interaktivnu radionicu o bogastvu biodiverziteta, geodiverziteta planine, bogatom kulturno historijskom naslijeđu sa posebnim naglaskom na ofiolite kao i druge specifične fenomene najviše planine na Tuzlanskom kantonu“.

Za Konjuh se vežu mnoge specifičnosti kao što je činjenica da kada gledate sa nekog od vrhova planine prema sjeveru i sjeveroistoku nema visočije tačke sve do Rumunije i Slovačke, da se na Konjuhu nalazi i jedno od najvećih mrestilišta poskoka kao i da je to jedna od rijetkih bosanskih planina koja je potpuno čista od mina i drugih neekspolidiranih ubojitih sredstava i kao takva potpuno sigurna za uživanje.