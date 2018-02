Vantjelesna oplodnja: Hoće li i ko će u BiH postati roditelj ovisi od parlamentaraca

U Evropi trenutno živi 25 miliona ljudi koji imaju problem s neplodnošću, no većina evropskih zemalja trudi se na razne načine olakšati parovima zasnivanje porodice, a jedan od najvećih je novčana podrška. Ovo je ujedno i najveći problem većine parova, jer vantjelesna oplodnja iziskuju višemjesečne pripreme, mnogobrojne pretrage, ljekarske preglede i skupe terapije. Zakon koji je u maju prošle godine usvojen u susjednoj nam Srbiji izdiže tu zemlju u sami vrh pružanja usluga pacijentima kada je u pitanju vantjelesna oplodnja. Naime, njime je omogućeno da žene bez partnera budu podvrgnute umjetnoj oplodnji, što je vrhunac medicinskih usluga koje pacijentima pružaju rijetke evropske zemlje. S druge strane u BiH trenutno živi 50.000 parova koji se bore s neplodnošću.

„ Za jedan postupak je potrebno odvojiti između pet i 8.000 KM, u zavisnosti od klinike u kojoj radite postupak. Mada ta cifra zna ići i do 10.000 KM, rijetko je jedan postupak dovoljan, tako da ukoliko ste prinuđeni da više puta pokušavate, te cifre su astronomske. Vi ste na kraju prinuđeni da podižete kredite i čak odustajete od bebe zato što niste više u mogućnosti da to finansirate“, izjavila je za RTV Slon Indiana Husić Šabanović, predsjednica Udruženja feritilitas BiH.

Od toga koliku pomoć će dobiti od države, ovisi samo od mjesta u BiH u kojem živi par koji se bori s neplodnošću. Pacijenti u Kantonu Sarajevo mogu refundirati dva postupka: prvi u iznosu od 4000 KM, i drugi u iznosu od 2000 KM, u Tuzlanskom kantonu I postupak je na teret Zavoda u iznosu od 3000 KM, a drugi 2000 KM. Zeničko-dobojski kanton sredstva refundira jedanput, u iznosu od 2000 KM, a Srednjobosanski jedanput u iznosu od 3000 KM. Unskosanski kanton jedan od 3000 KM, s tim da se raspisuje tender na kome se na osnovu raspoloživog budžeta bira određeni broj parova kojima se finansira postupak u toku te kalendarske godine. U Hercegovačko neretvanskom kantonu nema nikakvog izvora finansiranja, a pacijenti nemaju čak plaćene ni hormonalne pretraga. – tabelarno prikazati razlike dokument u mom folderu.

„Prošle godine tu vrstu sufinansiranja koristio je 41 par za prvu i oko 23 para za drugi pokušaj. Mišljenja smo bili da treba možda uraditi i povećanje iznosa, međutim da bi zadovoljili sve parove koji iziskuju potrebu za ovakvom vrstom intervencije odlučili smo se da ostane na istom nivou da bi svi mogli pristupiti tome“, izjavio je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

U Republici Srpskoj situacija je povoljnija nego u Federaciji, jer je ova oblast znatno uređenija. Tako se na teret države do sada već rodilo više od 1000 beba.

„Oni imaju jednu kliniku koja je privatna, ali koja ispunjava standarde i sve postupke finansirara ZZO prema toj klinici, i građani ne daju svoj novac koji im Zavod kasnije refundira kao što je to slučaj u nekim kantonima u FBiH, već sve isplate idu direktno klinici preko ZZO Republike Srpske“, kazao je Darko Pandurević, udruženje SOC.

Nevladine organizacije i udruženja bore se stoga da se izjednače prava svih građana u Federaciji bez obzira u kojem kantonu žive, a to bi se moglo postići samo usvajanjem jedinstvenog zakona na nivou Federacije. Nacrt Zakona postoji i to ne jedan već dva, jedan još od 2013. godine, a drugi od prošle. Nijedan nije najbolje rješenje problema vantjelesne oplodnje, ali je svaki na svoj način bolji od nikakvog, pojašnjava Indiana Husić Šabanović autorica uporedne analize ova dva prijedloga zakona o biomedicinski podpomognutoj oplodnji. Tvrdi da je SDP-ovim prijedlogom nacrta zakona koji je usvojen prvi, predviđena čak i donacija spolnih ćelija onim parovima kod kojih jedan partner ima problem neplodnosti, dok vladin prijedlog ovog zakona to strogo zabranjuje, što nas odvodi daleko od uslova koji se od skora primjenjuju u susjednoj nam Srbiji.

„S druge strane Vladin prijedlog bolje regulira pitanje besplatnih postupaka vantjelesne oplodnje, za sve građane i građanke. Na taj način bi se izjednačila prava svih građana, a ne samo onih u pojedinim kantonima u kojima je to kantonalnim zakonima regulirano. A razlike su zaista velike, od kantona do kantona“, ističe Indiana Husić Šabanović, predsjednica Udruženja feritilitas BiH.

I dok nacrt ovog zakona skuplja prašinu u ladicama parlamentaraca, jer se i u problemu rješavanja neplodnosti vidi politički interes, a ne borba za novi život, samo jedan par koji nije uspio od prve začeti bebu vantjelesnom oplodnjom, već živi pod opterećenjem, da će mu za novi ciklus pokušaja da postane roditelj trebati novih 10 hiljada maraka. Neki i o prvom pokušaju, kao i tome da postanu roditelji mogu samo sanjati.