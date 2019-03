Varešanović: Ne zanima me prošlost, nego budućnost i naša pobjeda

Dva treninga s ekipom obavio je novi šef struke Tuzla Cityja Mirza Varešanović, oba u Puračiću kod Lukavca, a treći će danas u 15 sati na Tušnju, gdje će sutra protiv Čelika odigrati “utakmicu za spas”.

Prethodno je, kako je najavio na službenom predstavljanju minule srijede, sa svim saradnicima i igračima obavio razgovor kako bi dokučio uzroke trenutnog stanja i položaja na prvenstvenoj tablici.

”Nakon dva treninga koliko-toliko sam upoznao moju novu ekipu i imam bolju sliku mogućnosti. Tokom razgovora zaključio sam da su utučeni, ali isto tako da žele što prije izaći iz rezultatske krize i da se vrate na pobjednički put. Vjerujem u ovu ekipu i njihovu želju da vrate samopouzdanje”, izjavio je Varešanović.

Duel sa Zeničanima će biti, kako se očekuje, pun naboja, borbenosti i neizvjesnosti. Čelik je angažovao i dva stranca, a i njima je ova utakmica od izuzetnog značaja. Tim prije, što ova dva tima u donjem dijelu tabele dijele samo četiri boda (Čelik 24, Tuzla City 20).

”Imaju i oni problema, ali mene to ne zanima jer sam fokusiran samo na moju ekipu. Ne zanima me ni prošlost, vjerujem u budućnost i dobar rezultat, a bez obzira na to što imamo nekoliko povrijeđenih igrača, za nas je to samo pobjeda”, zaključio je Varešanović.

S obzirom na to da je podvukao kako je kratko s ekipom te da nema namjeru nešto radikalno mijenjati, očekuje se da će protiv Čelika Varešanović povjerenje ukazati istom sastavu kao protiv Sarajeva, s Nurkovićem na golu, a bez povrijeđenog Fejzića. Moguće je da će roster biti proširen s nekim od rekonvalescenata, ali to će se znati poslije današnjeg treninga.

Utakmica Tuzla City – Čelik igra se sutra na stadionu Tušanj od 15 sati.

