Várhelyi: Evropska komisija preporučila dodjelu statusa kandidata BiH

Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi potvrdio je danas da je Evropska komisija preporučila dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji.

On je danas u Briselu predstavio Paket proširenja za 2022. godinu koji je usvojio Kolegij kada je govorio o stanju napretka u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Naglasio je da ova preporuka dolazi pod uvjetom da se ispune neki koraci i to da se prioritetno usvoji Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), Zakon o sudovima, Zakon o sprečavanju sukoba interesa i poduzmu odlučujući koraci za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Također potrebno je osigurati bolje mehanizma upravljanja granicama, uspostavi funkcionalni sistem azila te spriječiti slučajeve mučenja i zlostavljanja uspostavom međunarodnog mehanizma, garantirati slobodu medija i zaštitu novinara te odgovarajuće praćenje zastrašivanja medija.

Evropska komisija potcrtava da je Evropsko vijeće pozvalo čelnike BiH da hitno riješe preostale reforme u oblasti pravosuđa i ustavne reforme.

– Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda s evropske strane upućena BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim, to dolazi i uz visoka očekivanja, politička elita to mora pretvoriti u stvarnost – kazao je Várhelyi.

Nakon izbora održanih 2. oktobra, kaže Várhelyi, očekuje se da će zakonodavna tijela i vlade brzo biti formirane kako bi se mogli početi baviti provedbom evropskih reformi.

– Evropsko vijeće će donijeti konačnu odluku vjerovatno u decembru. Komisija je spremna dati svoju podršku, ali Komisija nastavlja pratiti provedbu 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije na temelju napretka ostvarenog na terenu i o njima se ne može pregovarati. BiH ih sve mora ispuniti prije nego bude u mogućnosti otvoriti pregovore – zaključio je Várhelyi.

Ponovio je da su zemlje zapadnog Balkana za njih prioritet te je strateško opredjeljenje da svih šest zemalja uđe u EU što je prije moguće.

Podvukao je i da je ruski rat protiv Ukrajine temeljno promijenio stanje u Evropi te je geostrateško ulaganje u dugoročni mir i stabilnost evropskog kontinenta od iznimne važnosti.

Kao hitna reakcija na takvo stanje Ukrajini i Moldaviji dat je status kandidata za članstvo, kazao je Várhelyi, dok je Gruziji dat status potencijalnog kandidata, a njihov zahtjev za takvo nešto podcrtavaju njihovu percepciju da Evropska unija ima ključnu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti.

RTV Slon/ Fena