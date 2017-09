Večeras na TV Slon u 22:40 sati gledajte film ”Intervju s vampirom”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Intervju s vampirom”.

Uloge: Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater,Antonio Banderas, Kirsten Dunst

Režiser: Neil Jordan

Žanr: Horror, drama, fantastika

Sinopsis filma:

Vampir mladom novinaru priča svoju priču o želji, ljubavi, tuzi, strahu i ekstazi.

Film Neila Jordana prva je ekranizacija glasovitih “Vampirskih kronika” što ih je napisala Anne Rice 1976. Iako pripada žanru strave i užasa, Jordanov film je ipak, kao i literatura Anne Rice, više od toga. To je film koji nastoji istražiti dubinu duše: one ljudske i one neljudske.

Ono što je Jordana privuklo ovom scenariju jest mogućnost uznemiravanja gledatelja, jer sve je ispričano sa stajališta monstruma, dakle sa stajališta zlih, koji se, kako to pokazuje film, ipak razlikuju jedni od drugih.

Vampir Lestat (T. Cruise) je besmrtan, točnije bezvremenski, on ne zna svoje godine. Za njega je svijet beskrajan i beskonačan. Lestat živi u rijeci krvi koja je nužna za njegovo postojanje, a kada zaželi, on svojim žrtvama podaruje vječni život htjele one to ili ne.

U Lestatov život potkraj 18. stoljeća ulazi Luis (B. Pitt), čovjek koji je uništen zbog gubitka žene i kćeri.

Iako Luis postaje besmrtan, on će pokušati spriječiti bezdušnog Lestata u neumoljivu uništavanju ljudi. Dvije stotine godina kasnije, u San Fransiscu 20. stoljeća, Luis je svoju priču odlučio ispričati mladom novinaru (C. Slater) – vampirsku priču o želji, ljubavi, tuzi, strahu i ekstazi.

Novinar je napisao reportažu koja je postala glasovita pod naslovom “Intervju s vampirom”.