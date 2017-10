Večeras od 19:00 sati do 16:00 sati u nedjelju privremena obustava saobraćaja u ulicama Đorđa Mihajlovića i Mihajla i Živka Crnogorčevićau Tuzli

Iz Gradske uprave obavještavaju sve učesnike u saobraćaju da će doći do privremenog obustavljanja saobraćaja i zabrane kretanja, u ulicama Đorđa Mihajlovića i Mihajla i Živka Crnogorčevića, u vremenskom periodu od 07.10.2017. godine (subota) od 19:00 do 08.10.2017. godine (nedjelja) do 16:00, radi manifestacije uvođenja u tron novoizabranog episkopa zvorničko-tuzlanskog Fotija.