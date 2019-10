Večeras premijera predstave „Pijana noć 1918.“

Miroslav Krleža vraća se na scenu Narodnog pozorišta Tuzla i to kroz djelo pod redateljskom palicom Gradimira Gojera koji je svojim radom obilježio jednu epohu ove pozorišne kuće. Dvadeset tri gliumca, četiri muzičara i tim od dvadeset ljudi iza scene učestvovali su u stvaranju predstave Pijana noć 1918. koja će tuzlanskoj publici biti redstavljena večers.

„Tema ove predstave je autobiografska priča Miroslava Krleže o stvarnim historijskim događajima. Na sceni se pojavljuju glkumci koji tumače stvarne historijske likove i to uvijek sa sobom nosi jednu određenu odgovornost“, izjavio je Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.

Rađena po tekstu Miroslava Krleže uz dramatizaciju Ive Štivišića predstava nas vraća u novembar 1918. godine.

„Tu imamo banket na kojem se dojučerašnji neprijatelji grle i ljube i dogovaraju se da prave neku državu, to je država kja je nastala u kafani i koja je tako i završila otprilike, a Slavko Kvaternik protiv kojeg se Miroslav Krleža pobunio tu noć kao mladi pisac je 1941. godine proglasio NDH. To je uradio on, a ne Ante Pavelić“, kazao je Kemal Bašić, asistent reditelja.

Milenko Iliktarević ponijet će ulogu Krleže, buntovnog momka koji se pobunio protiv svega onoga protiv čega se ratovalo.

„I Krležu koji je rekao da se nada da će doći ljudi koji će izvesti stvar tako da se svi ljudi konačno nađu na jednom sastanku sa toplim stiskom prijateljske ruke: Desilo se sa Ujedinjenim nacijama, ali evo još uvijek svuda vlada razjedinjenost tako da ja bi rekao da Krleža se još nada“, kazao je Iliktarević.

Predstava Pijana noć 1918. bit će premijerno izvedena večeras u 19:30, a prvo reprizno izvođenje zakazano je za 10. oktobar u 19:30 sati.