Večeras u 21:00 i 22.40 sati na TV Slon gledajte filmove ”Plava država” i ”RoboCop”

Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Plava država”.

Glavne uloge: Breckin Meyer, Anna Paquin, Joyce Krenz

Režija: Marshall Lewy

Sinopsis filma:

John Louge (Breckin Meyer) je odani glasač Johna Kerryja i tokom predsjedničke kampanje John se pijan zakune kako će se odseliti u Kanadu ukoliko George Bush ponovno postane predsjednik. Kada Bush uistinu pobijedi, John se suočava sa svojim šefom i prijateljima koji su njegovu zakletvu shvatili ozbiljno te je primoran održati svoju riječ.

John se poveže s Chloe Hamon (Anna Paquin), koja prati njegov blog i želi otići s njim u Kanadu. Putem do Kanade otkrivaju mnoge stvari jedno o drugom, uključujući i to da je Chloe dezerterka, koja se borila u Iraku i trebala bi se tamo vratiti no ne želi. Iako postoji rizik da je na granici uhapse, John ne odustaje od zajedničkog dolaska. Kada stignu u Kanadu jako ih lijepo prihvate i sve je u redu, ali oni osjećaju kako tamo ne pripadaju…

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV mreže gledajte film ”RoboCop”.

Glavne uloge: Joel Kinnaman, Douglas Urbanski, Abbie Cornish

Sinopsis filma:

U ovoj novoj verziji klasika iz 80-ih godina prošlog stoljeća, radnja filma odvija se 2028. godine, a multinacionalni konglomerat OmniCorp nalazi se u centru robotske tehnologije. Njihovi dronovi pobjeđuju u američkim ratovima širom svijeta, a sada bi kompanija željela ovu tehnologiju dovesti i na domaći teren.

Alex Murphy je suprug, otac i dobar policajac koji čini sve što je u njegovoj moći kako bi se suprotstavio kriminalu i korupciji u Detroitu. Nakon što je smrtno ranjen na dužnosti, kompanija OmniCorp uz pomoć svoje nevjerojatne robotske znanosti spašava Alexov život.

On se potom vraća na ulice svog voljenog grada s novim nevjerojatnim mogućnostima, ali i s problemima s kojima se normalan čovjek nikada ranije nije morao sresti…