Večeras u 21:00 i 23:20 sati u programu TV Slon gledajte filmove ”Kišni čovjek” i ”Šuma”

Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon gledajte film Kišni čovjek / Rain Man.

Glavne uloge: Dustin Hoffman, Tom Cruz, Valeria Golino, Jerry Molen

Režija: Barry Levison

Žanr: drama

Sinopsis filma:

Kada mu umre otac, s kojim se nikada nije slagao, Charlie (T. Cruise) sa svojom djevojkom Susannom (V. Golino) otputuje na sprovod. Prigodom čitanja oporuke sazna da mu je otac u nasljedstvo ostavio samo automobil i grm ruža, a 3 milijuna dolara ostavio je udruženju Cicinnati Trust. Istražujući zašto je otac donio takvu odluku, sazna da ima brata koji živi u ustanovi za psihički poremećene osobe. Raymond (D. Hoffman) je autist, čita, fotografski pamti, pogotovo brojeve, no ne povezuje činjenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao 3 miliona dolara, Charile povede Raymonda sa sobom. Isprva je grub prema Raymondu i nema strpljenja, a Susanna ga pokušava urazumiti. Raymond se boji aviona, pa prema Los Angelesu gdje Charlie živi i ima svoju kompaniju putuju autom. Charlieva namjera je da uz pomoć advokata dobije starateljstvo nad Raymondom i tako se domogne nasljedstva, no putujući Charlie malo po malo počne imati više osjećaja i strpljenja za svoga brata. Kako mu je kompanija zapala u dugove, on se s Raymondom zaputi u Las Vegas…

Večeras u 23:20 sati u programu TV Slon gledajte film Šuma / The Woods.

Žanr: horor, triler

Glavne uloge: Lauren Birkell, Agnes Bruckner, Jane Gilchrist |

Sinopsis filma:

Nakon što izazove požar, roditelji zaključe da više nemaju strpljenja za buntovnu tinejdžericu Heather te ju šalju u internat koji je lociran duboko usred šume, odsječen od svijeta.

Dekan upisuje Heather, iako njen otac nije u najboljoj financijskoj situaciji. Heather uskoro shvaća kako zanemarivanje od strane roditelja nije ništa u usporedbi sa terorom koji provodi upraviteljica Traverse i njezino osoblje, a ni djevojke nisu ništa bolje. Heather se očajnički želi vratiti roditeljima, no pozornost će joj ubrzo zaokupiti nestanak nekoliko djevojaka. Uz to ju počinju mučiti i strašne vizije koje joj ne daju mira.