Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Plava država”

Režiser: Marshall Lewy

Uloge: Breckin Meyer, Anna Paquin, Joyce Krenz

Žanr: Drama

Sinopsis filma:

John Louge (Breckin Meyer) je odani glasač Johna Kerryja i tokom predsjedničke kampanje John se pijan zakune kako će se odseliti u Kanadu ukoliko George Bush ponovno postane predsjednik. Kada Bush uistinu pobijedi, John se suočava sa svojim šefom i prijateljima koji su njegovu zakletvu shvatili ozbiljno te je primoran održati svoju riječ.

John će se povezati s Chloe Hamon (Anna Paquin), koja prati njegov blog i želi otići s njim u Kanadu. Putem do Kanade otkrivaju mnoge stvari jedno o drugom, uključujući i to da je Chloe dezerterka, koja se borila u Iraku i trebala bi se tamo vratiti, no ne želi. Iako postoji rizik da je na granici uhapse, John ne odustaje od zajedničkog dolaska. Kada stignu u Kanadu jako ih lijepo prihvate i sve je u redu, ali oni osjećaju kako tamo ne pripadaju…