Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Batman se vraća”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Batman se vraća”.

Uloge: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer

Režiser: Tim Burton

Žanr: Akcija, triler, fantastika

Prestravljeni roditelji bacaju deformisanog dječaka u rijeku Gotham Cityja. 33 godine kasnije, dijete se transformisalo u odvratnog Pingvina čija banda omete svečano osvjetljenje božićnog drvca u Gothamu i otme milionera industrijalista Maxa Shrecka. Naoružan dokazima o raznim Shreckovim zločinima, Pingvin ga ucjeni da mu pomogne da otkrije identitet svojih roditelja.

Nakon što Pingvinovo stanje postane vijest, on pokreće kampanju za izbor za gradonačelnika. No, Batmanu se ta priča ne čini pretjerano uvjerljivom te on počne vjerovati kako je Pingvinova banda odgovorna za nekoliko ubistava djece. U međuvremenu, Shreck baci svoju tajnicu, Selinu Kyle, s vrha zgrade svoje tvrtke nakon što je pronašla njegove planove o gradnji super-pogona koji bi iscrpio sav elektricitet iz Gothama.

Oživljena od grupe mačaka, Selina se vraća kući i osmisli novi kostim te se počne pojavljivati kao Žena-mačka. Kyle u međuvremenu počne privlačiti Batmanov alter ego Bruce Wayne. Situacija se dodatno iskomplikuje nakon što se Žena-mačka udruži s Pingvinom kako bi se riješila Batmana. Nakon što Batman otkrije Pingvinove namjere, uništivši time njegove političke izglede, Pingvin pokrene napad kako bi ubio sve prvorođene sinove u Gothamu. Batman prozre njegov plan, a za Ženu-mačku se smatra da je mrtva nakon što je ubila Shrecka. Pingvin, koji je pretprpio povrede u borbi s Batmanom, umire. Neko vrijeme kasnije, Wayne se po noći vozi po Gradu s Alfredom misleći kako je ugledao Selininu sjenu na zidu. Alfred zaustavi auto, a Bruce uzalud počne tražiti Selinu. Pronalazi njezinu mačku koju uzima sa sobom i odlazi. Kamera se podiže na vrh grada među nebodere. Dok Bat-Signal osvjetljava noćno nebo, Žena-mačka nestaje.