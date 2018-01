Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Čovjek sa željeznom maskom”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon I TV Mreže gledajte film ‘’Čovjek sa željeznom maskom / The Man in the Iron Mask’’.

Glavne uloge: Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich

Režija: Randall Wallace

Sinopsis filma:

Film “Čovjek sa željeznom maskom” dobitnik je ASCAP Award, Bogey Award, a nominiran je i za CDG Award u kategoriji najbolje kostimografije. Gérard Depardieu bio je nominiran za European Film Awards u kategoriji europskoga glumca koji je postigao uspjeh i u svjetskoj kinematografiji.

Godine 1638. mladi kralj Luj XIV. (L. Di Caprio) živi na svom dvoru u luksuzu i dekadenciji, dok istodobno građani Francuske umiru od gladi. Od četvorice mušketira, koji su vjerno služili njegovome ocu, jedino je D'Artagnan (G. Byrne) ostao u kraljevoj službi. On je sada kapetan kraljevske garde i čuva mladoga vladara po cijenu vlastita života. Ostala trojica – Aramis (J. Irons), Athos (J. Malkovich) i Porthos (G. Depardieu) – žive mirnim civilnim životom. Aramis je vođa jezuitskoga reda, Porthos posve predan svjetovnim užicima, a Athos ponosni otac mladoga Raoula (P. Sarsgaard). Raoul je zaručen za lijepu i čednu Christine, no onoga trenutka kada na nju oko baci razvratni Luj, njegovoj sreći je kraj. Očajni Athos, ali ni ostali mušketiri, više ne mogu podnositi takovo ponašanje mladoga kralja i odluče se za nevjerojatan plan kojim će okrutnoga vladara zauvijek smijeniti…