Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Pink Panter”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ‘’Pink Panter / The Pink Panter’’.

Glavne uloge: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell, Herbert Lom

Režija: Blake Edwards

Sinopsis filma:

Slavni dijamant zvan Pink Panter ponovo je ukraden, ovaj put iz nacionalnog muzeja u Lugašu. Lopov pobijegne čuvarima muzeja, no ostavlja podsjetnicu: bijelu rukavicu sa zlatno izvezenim monogramom “P”. Istragu vodi pukovnik Šarki iz tajne policije, no šah od Lugaša zahtjeva da se pozove i inspektor Žak Kluzo, koji je trenutno suspendovan sa svog posla u Francuskoj. On je uvjeren da se iza pljačke krije slavni Fantom.