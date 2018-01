Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Posejdon”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Posejdon / Poseidon”.

Režija: Wolfgang Petersen

Uloge: Richard Dreyfuss, Kurt Russell, Emmy Rossum|

Sinopsis filma:

Film je snimljen prema hit-romanu The Poseidon Adventure Paula Gallica.

Stara je godina i na luksuznom putničkom brodu u sjevernom Atlantiku zabava je u punom jeku. Odjednom golem val udara u brod, baca ga u stranu, a zatim ga prevrne. Počinje očajnička borba ljudi da prežive i pobjegnu s Posejdona, prevrnutog broda koji tone. Putnici i posada nemaju gdje, završavaju zarobljeni pod ruševinama u moru dok voda nadire kroz razbijene prozore. Pomoćni čamci se raspadaju, pokidane cijevi za gorivo izazivaju požare i nestaje svjetla pa je veliki dio broda u mraku i haosu.Na posljetku ostaje tek nekoliko stotina preživjelih, naguranih u neoštećenoj glavnoj dvorani, koja je sad ispod nivoa vode.Kapetan kaže da bi se trebali držati zajedno i čekati spasioce. No jedan čovjek, profesionalni kockar Dylan Johns (Josh Lucas), odluči iskušati sreću sam. Ne obazirući se na zapovijedi, napušta dvoranu s malom grupom ljudi koji odluče poći s njim. Odlučni u namjeri da se probiju do kopna, moraju zajedno pronaći put kroz ostatke oštećenog broda, dok on polako tone.