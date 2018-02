Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Pucanj u tami”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV mreže gledajte film ”Pucanj u tami / A shot in the Dark”.

Glavne uloge: Peter Sellers, Elke Sommer, George Sanders

Sinopsi filma:

Samo nekoliko mjeseci nakon što je “Pink Panther” (1963) postigao izniman uspjeh, Blake Edwards (Doručak kod Tiffanyja, Victor/Vuctoria) je predstavio nastavak. Naslovljen “Pucanj u tami” film je dovršavan istodobno s prethodnikom, dok su o njegovom puštanju u distribuciju producenti odlučili tek nakon što je prvi naišao na izvrstan prijam publike i kritike: to je po mnogima najduhovitiji nastavak serijala o inspektoru Clouseauu…

U vili pariškog bogataša Benjamina Ballona (G. Sanders) prepunoj ukućana i gostiju netko je usred noći ubio vozača. Policija odmah osumnjiči lijepu sluškinju Mariju Gambrelli (E. Sommer) kod koje je pronađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno. No, policijski inspektor Jacques Clouseau (P. Sellers) koji preuzme istragu ne vjeruje da je ona ubojica, već da su joj dokazi podmetnuti. Iako Clouseauov nadređeni, komesar Dreyfus (H. Lom) želi sam voditi istragu, nespretnom je inspektoru na intervenciju utjecajnih krugova slučaj vraćen. Clouseau se odmah prihvaća posla, tim više jer je očaran prvoosumnjičenom Marijom… Komedija je snimljena kao slobodna prilagodba kazališnog komada Harryja Kurnitza, odnosno drame “L'Idiote” Marcela Acharda, a uz Edwardsa je scenarij napisao budući oskarovac William Peter Blatty (Istjerivač đavola). I dok je u inicijalnom filmu dobrodušni nespretnjaković Clouseau kao svojevrsni anti-Bond tragao za međunarodnim kradljivcem dragulja, u novom je filmu kao otkvačena inačica Herculea Poirota stao na čelo istrage zagonetnog umorstva u vili pariškog bogataša. Takav je zaplet Edwardsu poslužio za nizanje žovijalnih situacija prepunih gegova i luckastih dijaloga. Pritom je P. Sellers (Dr. Strangelove, Being There) u novoj interpretaciji inspektora Clouseaua nadmašio samog sebe: njegov karikirani francuski, neuspjela prerušavanja i evociranje klasika slapstick komedija generiraju urnebesni humor, iako je film zapravo zamišljen kao crna komedija. Sellersovi su kolege također dojmljivi u svojim izvedbama, pa tako treba istaknuti H. Loma kao policijskog komesara Dreyfusa i B. Kwouka u ulozi Clouseauovog cimera Kata. Obojica će postati stalni likovi u serijalu, dok je Sellersova zanosna partnerica njemačka međunarodna zvijezda E. Sommer (The Prize) kao sluškinja Maria, koja je uskočila na mjesto predviđeno za Sophiju Loren. Od ostalih glumaca u filmu posebnu pozornost zaslužuje oskarovac G. Sanders (Sve o Evi), baš kao što treba navesti da je Henry Mancini ponovno skladao nezaboravnu glazbenu temu. No, u ovom je nastavku Pink Panther izostao i iz naslova filma i na uvodnoj animiranoj špici čiji je junak animirana inačica samog Clouseaua. Film je postigao izvrstan uspjeh u kinima, dok je Margaret Furse nominirana za BAFTA-u u kategoriji najboljih kostima.