Večeras u 22:40 sati na TV Slon gledajte film ”Razbijač”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Razbijač”.

Žanr: komedija, kriminalistički

Uloge: The Rock, Johnny Knoxville, Ashley Scott

Sinopsis filma:

Kada se bivši pripadnik specijalnih snaga američke vojske vrati u svoj rodni gradić u ruralnom okrugu države Washington, nadajući se ostvarenju dječačkog sna o radu u mjesnoj tvornici za preradu drva, otkriva kako se mnogo toga promijenilo te je nekoć miran grad pun droge, nasilja i osjećaja nesigurnosti. Mnogi stanovnici takvu situaciju pripisuju utjecaju sumnjivoga kasina, u kojem njegova bivša djevojka radi kao plesačica. Spreman vratiti mir u svoj grad, naoružan pravednošću u srcu, Chris Vaughn (The Rock) kreće u obračun s onima koji to zaslužuju.

“Razbijač” redatelja Kevina Braya odlična je akcijska razbibriga napravljena po svim pravilima žanra u koje je ipak ubrizgano dovoljno autorovog pečata, a da bi film bio tek puko odrađivanje zacrtanih smjernica. Spajajući elemente fizičke nadmoći glavnog junaka s njegovom dječačkom maštom, Bray i The Rock, zvijezda filma, uspjeli su stvoriti lik s kojim se svatko može poistovjetiti. Uz njega, posebno treba istaknuti slavnog jackassovca Johnnyja Knoxvillea u ulozi jedinog čovjeka na kojeg se osvetnik može osloniti.