Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Gospodar prstenova: Dvije kule”

Režiser: Peter Jackson

Uloge: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin

Žanr: akcija, avantura, fantastika

Sinopsis filma:

Godinu dana nakon velikog komercijalnog i umjetničkog uspjeha prvog dijela filmske trilogije “Gospodar prstenova”, redatelja Petera Jacksona, prikazan je nastavak fantastične priče o stanovnicima mitskog Međuzemlja. I dok je “Prstenova družina” kao inicijalni dio imala zadatak predstaviti okolnosti i protagoniste priče, “Dvije kule” dobile su ulogu što dinamičnije i sadržajnije premostiti uvod i rasplet u trećem dijelu “Povratak kralja” (2003).

Nakon što je čarobnjak Gandalf (I. McKellen) nestao u provaliji, a Prstenova se družina raspala na tri dijela, hobit Frodo (E. Wood) nastavlja put prema Mordoru sa svojim najboljim prijateljem Samom (S. Astin). Iako iznemogao, mučen priviđenjima i u bijegu pred okrutnim orkama, Frodo ne odustaje od zadatka koji mu je povjerio Gandalf: prenijeti svemoćni prsten zlog čarobnjaka Saurona do ognja Mordora i ondje ga zauvijek uništiti. Froda i Sama presrest će nekadašnji vlasnik prstena Gollum (A. Serkis) koji će im se ponuditi kao vodič do odredišta. Ostala dvojica hobita Merry (D. Monaghan) i Pippin (B. Boyd) dospiju u šumu čiji su čudesni stanovnici pastiri enti koji nimalo ne mare za male hobite. Treći dio družine čine Aragorn (V. Mortensen), patuljak Gimli (J. Rhys-Davies) i vilenjak Legolas (O. Bloom), koji stignu u kraljevstvo Rohan vladara Theodena (B. Hill). Kraljevoj nećakinji Eowyn (M. Otto) sviđa se Aragorn, a on je zaljubljen u vilu Arwen (L. Tyler) i svoju odvažnu misiju. Theoden je već u vlasti Sauronova vazala Sarumana (C. Lee) koji priprema zastrašujuću vojsku za odlučujući boj za prevlast u sve nesigurnijem Međuzemlju…

Od šest nominacija za Oscara uključujući i kategoriju najboljeg filma, potvrđene su dvije (najbolji vizualni efekti i najbolja montaža zvuka), a osvojene su i tri BAFTA-e, četiri Saturna uključujući i kategoriju najboljeg fantastičnog filma te Grammy za sjajnu glazbu Howarda Shorea. Da je Gollum ovaj put jedan od najvažnijih likova svjedoči i naslovna pjesma “Gollum's Song” u izvedbi sopranistice Emiliane Torrini. Po prihodima na blagajnama kina “Dvije kule” peti je najuspješniji film svih vremena.