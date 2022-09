Većina poslodavaca neće isplatiti jednokratnu pomoć radnicima po Uredbi Vlade FBiH

Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine ne mogu na rate isplatiti jednokratnu pomoć radnicima, niti mogu izostaviti nekog od radnika, koji je naprimjer nedavno zaposlen u firmi. Navedeno je ovo u Odgovoru Federalnog ministarstva finansija na Upit Udruženja poslodavaca FBiH. Naime, ovo udruženje je krajem juna uputilo premijeru i zamjenicima premijera zahtjev za tumačenje člana 19. Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. U augustu su uputili i urgenciju kako bi im nadležni dali odgovor. Zatraženo je tumačenje pomenutog člana, upravo u smislu da li se jednokratna pomoć koja je propisana Uredbom može isplatiti u više rata.

U odgovoru je navedeno:

”Intencija odredbi navedene Uredbe jeste osiguranje jednokratne novčane pomoći radnicima od strane poslodavca kao vid dodatne podrške dohotku radnika uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koji utiče na sve radnike podjednako. U tom smislu izdvajanje određenih kategorija radnika kojima će se isplatiti predmetna pomoć ili različiti iznosi jednokratne pomoći radnicima, kao i isplata pomoći u ratama/obrocima nije u skladu sa uslovima Uredbe”, stoji u Odgovoru Ministarstva finansija FBiH.

U Udruženju poslodavaca Federacije BiH nisu danas bili u prilici govoriti za našu medijsku kuću. Ekonomski analitičari navode da je Uredba mogla biti pripremljena drugačije. Smatraju da ona od samog početka nije bila jasna.

”Mi smo imali već u prvom mjesecu veliki broj nedoumica, šta, kako, poslodavci su se pitali. Neki su bili nesigurni, htjeli su da pomognu radnicima, ali su bili nesigurni kako da to računovodstveno izvedu. Drugi problem je što je mjera tehnički vrlo rigidna, u konkretnom kontekstu rata, obračun plaćanja i slično, ne dopušta neka odstupanja koja bi mogla pomoći poslodavcima da adekvatnije reaguju i da reaguju na datu mjeru”, kaže Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Zbog Uredbe kakva jeste, većina poslodavaca u Federaciji BiH neće isplatiti jednokratnu pomoć radnicima.

”Procjena je da vjerovatno do nekih 20 do 25 posto poslodavaca bi moglo reagovati na ovu mjeru, ali još uvijek nemamo zvaničnih podataka, to ćemo imati na kraju godine. Vjerovatno nadležno Ministarstvo vodi računa o tome i ono će kroz svoju izvještajnu statistiku navesti podatke”, rekao je Čavalić.

Postojale su dvije pretpostavke na kojima se temelji Uredba, i koje su trebale dovesti do bolje reakcije poslodavaca. Prva je da radnici u realnom sektoru očekuju veće plate, a druga da ima mnogo poslodavaca koji imaju viška u gotovini, navodi Čavalić. Međutim, nejasna procedura provedbe Uredbe i slaba komunikacija poslodavaca i nadležnh, dovela je do toga da je malo onih poslodavaca koji su spremni isplatiti jednokratnu pomoć radnicima. Ekonomisti su stava da bi, ukoliko ovakve Uredbe budu planirane za narednu godinu, trebalo drugačije modelirati.