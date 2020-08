Veliko istraživanje: Ovo će biti najtraženiji poslovi nakon pandemije

Ovakva predviđanja rezultat su temeljnog istraživanja koje je obavio ugledni Business Insider, a na osnovu zvaničnih podataka koje je objavio američki biro za statistiku rada. Stručnjaci su saglasni da se ova predviđanja, uz male razlike, mogu primijeniti na Evropu, ali i na naš region.

Dakle, šta nas to čeka?

Dobra vest za radnike u IT i biznis sektoru je da ne samo da će potražnja za njima biti velika već će to ujedno biti i najplaćeniji sektori. Naime, plaća koju ćete moći da zaradite radeći neki od tih poslova i do nekoliko puta je veća od prosječne.

Dakle, ukoliko ste zabrinuti za svoju karijeru usljed globalnih promjena koje je donijela pandemija ili tek treba da započnete karijeru, ovo su sektori u kojima bi trebalo da planirate svoju poslovnu budućnost.

IT i programiranje

Usljed tehnološkog napretka i digitalizacije, danas je sve više poslova iz IT oblasti, a previđanja kažu da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Stoga, ukoliko želite siguran posao sa dobrom platom, a imate sklonosti ka tehnici i kompjuterima, najbolje je da razmislite o karijeri u programiranju ili dizajnu.

Istraživanja kažu da će se od 2018. do 2022. u ovoj industriji zaposliti čak 42.200 radnika, a u 2019. prosječna plaća na godišnjem nivou iznosila je zavidnih 77.733 eura.

Razvoj softvera

Razvijanje softvera predstavlja žilu kucavicu IT-ja i jedna je od najperspektivnijih oblasti. Ne samo da ovo zanimanje neće biti ugroženo pandemijom, već se očekuje i snažan rast u ovom sektoru jer borba protiv virusa zahtijeva kreiranje i razvoj brojnih medicinskih aplikacija.

Pretpostavlja se da će se u ovom sektoru u periodu od 2018. do 2028. otvoriti čak 42.600 radnih mjesta, a prosječna plaća na godišnjem nivou 2019. iznosila je velikih 94.377 eura.

Menadžeri svih tipova

Efikasna organizacija rada, brza i kvalitetna realizacija projekata bit će od ključne važnosti za uspjeh kompanija u budućnosti, naročito u situacijama kada određeni broj radnika svoje zadatke obavlja od kuće. Zbog toga će potražnja za menadžerima u svim sektorima i oblastima biti izuzetno velika.

Očekuje se da će između 2018. i 2028. godine čak 110.630 ljudi naći posao u ovoj oblasti, a oni koji već rade kao menadžeri 2019. godine imali su prosječnu godišnju zaradu od 60.132 eura.

IT menadžeri

Da bi IT sektor funkcionirao efikasno i besprijekorno, nisu dovoljni samo programeri i dizajneri već i ljudi sa izraženim organizacionim i komunikacionim vještinama koji će biti most između klijenata i IT-jevaca. Drugim riječima, neophodni su IT menadžeri.

Očekuje se da će između 2018. i 2028. nedostajati oko 46.800 IT menadžera, a prosječna godišnja plaća za ovo zanimanje u 2019. iznosila je velikih 128.481 euro.

Finansijski menadžeri

Među menadžerima posebno će biti traženi menadžeri za finansije. Kompanije će u budućnosti usljed nesigurnosti izazvane pandemijom biti veoma oprezne kada ulažu svoj novac. Zbog toga će im biti potrebni zaposleni sa vještinama kontrole troškova i pametnog ulaganja.

Predviđanja su da će od 2018. do 2028. godine kompanije zaposliti 104.700 menadžera, a njihova prosječna plaća na godišnjem nivou u 2019. iznosila je primamljivih 114.023 eura.

Strategijski i operativni menadžeri

Napokon, kada je u pitanju menadžment, veoma traženi bit će strategijski i operativni menadžeri sposobni da u praksi do najsitnijih detalja sprovedu široke vizije.

U periodu od 2018. do 2028. predviđa se da će biti otvoreno 165.000 radnih mjesta za tu poziciju, a sudeći po godišnjoj prosječnoj plaći, koja je 2019. godine iznosila 88.469 eura, menadžeri neće morati da brinu o svojoj zaradi.

Stručnjaci za marketing

Već sada je jasno da će kompanije koje prežive krizu izazvanu pandemijom morati da se dobro pomuče kako bi privukle kupce i klijente. To znači da će im biti potreban vrhunski marketing, odnosno ljudi koji su su sposobni da naprave stručne analize i na osnovu njih kreiraju uspješne marketinške kampanje.

Očekuje se da oko 139.200 ljudi nađe posao u ovoj industriji, a oni koji već u njoj rade veoma su zadovoljni platom, koja je u 2019. godini iznosila 55.997 eura na godišnjem nivou.

Programiranje aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj aplikacija za operativne sisteme kakvi su Android i iOS predstavlja jednu od najproduktivnijih oblasti IT-ja. Jednostavno, danas su nam neophodne aplikacije za sve: od fitnesa, preko zdravstva, do vijesti i kupovine.

Zbog toga kompanije planiraju da zaposle blizu 241.500 ljudi u narednih osam godina, a prije samo godinu dana prosječna plaća za mobilne programere iznosila je 94.377 eura na godišnjem nivou.

Prodaja

Za opstanak svakog biznisa ključna je prodaja. Međutim, usljed pandemije ljudi će postati obazriviji u pogledu toga na šta troše svoj novac, pa se procjenjuje da će u budućnosti biti potrebno sve više truda i vještina kako bi do prodaje zaista i došlo. Zbog toga kompanije zapošljavaju ljude sa razvijenim moćima ubjeđivanja i vještinama prezentacije koji će podstaći prodaju i tako donijeti profit kompaniji.

Čak 76.400 ljudi naći će posao u ovom sektoru do 2028. godine, a oni koji su to uradili ranije imali su 2019. godišnja primanja od oko 49.273 eura.

Izvor: RTV Slon/Akta.ba