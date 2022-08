U Tuzlanskom kantonu do sada su obrađena 1.702 zahtjeva za isplatu jednokratne naknade za majke porodilje. Radi se o onim porodiljama koje su bebe na svijet donijele u periodu od 1. aprila 2021. do 1. aprila ove godine. Nedavno je počela i isplata mjesečnih naknada za one majke koje su se porodile poslije prvog aprila.

