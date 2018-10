/VIDEO/ Kakve promjene nam donose izborni rezultati?

Nakon preliminarnih rezultata Općih izbora 2018. godine stranke uveliko sabiraju utiske. No, izborni pobjednici već su etablirane stranke ili pak nove sa dobro poznatim kadrom. Dok je saradnja nekih stranaka trenutno nezamisliva, s druge strane se već sada naziru potencijalne koalicije. Izborni rezultat će svakako diktirati politički kurs Tuzlanskog kantona, a u kojem će on smjeru ići za sada nije poznato. Stranke, iako neslužbeno, već sada razgovaraju o položajima u vlasti, dok je unutarstranački dijalog uveliko u toku. Sve nam to daje za pravo da se pitamo: Koliko su stranke zadovoljne izbornim rezultatom i može li se već sada pričati o vladajućoj koaliciji?